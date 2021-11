Quello degli smartwach non è di certo il settore su cui Huawei punta di più ma, ad ogni modo, il colosso cinese di tanto in tanto amplia il proprio portafoglio con nuovi modelli e tra i dispositivi indossabili che si prepara a presentare in via ufficiale c’è anche quello chiamato Huawei Watch D.

Si tratta di un nuovo smartwatch che potrebbe arrivare con una caratteristica poco comune e che sarà apprezzata da tanti utenti: Huawei Watch D, infatti, dovrebbe mettere a disposizione dei suoi possessori la possibilità di avere una rilevazione della propria pressione sanguigna.

A confermarlo è stato un popolare leaker, che sul social Weibo ha reso noto che lo smartwatch ha ottenuto la necessaria certificazione per poter essere commercializzato con questa specifica funzionalità.

Cosa sappiamo al momento di Huawei Watch D

Il nuovo smartwatch di Huawei dovrebbe essere nelle sue fasi finali di test e, stando alle indiscrezioni, il tasso di precisione del suo sistema di calcolo della pressione sanguigna sarebbe davvero buono.

Huawei Watch D sarà uno dei pochi smartwatch in grado di misurare questo dato e sarà anche unico nel portafoglio di dispositivi indossabili del colosso cinese grazie al suo speciale design: tutti gli altri orologi dell’azienda hanno un quadrante circolare con due pulsanti oppure rettangolare ma con un solo pulsante sul lato destro mentre tale nuovo modello avrà due tasti (uno dei quali dedicato alla salute) nonostante la forma rettangolare.

Huawei Watch D ha già ottenuto il certificato di dispositivo medico di classe seconda dalla State Drug Administration ma potrebbe volerci del tempo prima che il produttore ottenga l’approvazione richiesta in altri Paesi e, pertanto, l’esordio sul mercato potrebbe richiedere ancora qualche mese.

Per la presentazione ufficiale, invece, probabilmente sarà sufficiente attendere fino alla fine di dicembre. Staremo a vedere.

