Amazon lancia un nuovo buono sconto da 10 euro, questa volta riguardante “Prova prima paga poi”, che ha debuttato lo scorso ottobre. Come spesso capita, il coupon vuole essere un incentivo a provare il servizio.

Prova prima paga poi regala 10 euro di buono sconto Amazon

Il servizio Prime Prova prima paga poi permette di selezionare fino a 6 articoli tra una vasta selezione di capi di abbigliamento, scarpe e accessori, avendo la possibilità di farli arrivare a casa senza costi per 7 giorni per provarli con calma. Una volta deciso basta accedere alla pagina degli ordini e contrassegnare quelli che si desidera tenere, procedendo al pagamento di questi ultimi e alla restituzione degli altri.

Provando per la prima volta Prova prima paga poi di Amazon entro il 31 dicembre 2021 e acquistando articoli per cifre superiori a 50 euro, si riceve un codice promozionale di 10 euro. L’iniziativa riguarda i prodotti venduti da Amazon o da altri negozi, basta che siano spediti da Amazon stessa: sono esclusi Warehouse Deals, ovviamente, e spedizioni di altri rivenditori. Per avere lo sconto basta digitare GIFT10 in un successivo ordine.

Per scoprire termini e condizioni completi e per iniziare lo shopping su Amazon potete semplicemente seguire il link qui in basso.

Prova il servizio Amazon Prime Prova prima paga poi

Potrebbe interessarti: Amazon ora permette di pagare in contanti nei punti Western Union