Amazon aggiunge un nuovo modo per pagare gli acquisti effettuati sulla blasonata piattaforma di e-commerce. Ora è possibile pagare gli ordini in contanti in uno degli oltre 4.300 punti Western Union aderenti senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo il pagamento in contanti, la merce verrà spedita all’indirizzo indicato al momento della conferma dell’ordine su Amazon.it

Amazon ora consente di pagare in contanti con Western Union

Una volta completato il carrello basterà scegliere l’opzione “Paga in contanti nel punto vendita più vicino” come metodo di pagamento e completare la procedura, dopodiché sarà sufficiente recarsi nel punto vendita più comodo tra quelli aderenti all’iniziativa entro le 48 ore successive, presentare il codice ricevuto via email e pagare l’ordine Amazon.it in contanti.

Per trovare il punto più vicino è possibile inserire il CAP, inoltre non è necessario pre-selezionarne uno in fase d’ordine, permettendo all’acquirente di pagare entro i due giorni successivi nel punto più comodo.

Se non viene visualizzata l’opzione per il pagamento in contanti nel punto vendita più vicino è possibile che l’acquisto non sia idoneo per essere pagato in contanti tramite questa modalità, come succede ad esempio per i prodotti Amazon Warehouse, le promozioni a tempo come offerte lampo e top, gli articoli digitali come e-Book e MP3, gli abbonamenti come Amazon Prime, gli acquisti effettuati con modalità “One-Click” e i Buoni Regalo.

Utilizzando questo nuovo metodo di pagamento, per acquistare su Amazon.it non è più necessaria una carta di credito o di debito e nemmeno aggiungere online i propri dati bancari, tuttavia gli eventuali articoli resi verranno rimborsati a mezzo buono regalo Amazon.it accreditato sul proprio account. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina ufficiale.

