Le cuffie Nothing ear (1) costituiscono il primo prodotto della neonata compagnia di Carl Pei, uno dei co-fondatori di OnePlus nel “lontano” 2013, e presto potrebbero essere commercializzate in una nuova colorazione.

Nothing ear (1) in arrivo nella colorazione nera

Le Nothing ear (1) sono state svelate a fine luglio 2021 e sono disponibili all’acquisto per tutti dal 17 agosto nella versione trasparente e bianca, con custodia in abbinamento: si tratta di una peculiarità di queste cuffie, che permette di intravedere parte dei componenti interni, ed è per questo che probabilmente i cambiamenti riguarderebbero solo le parti attualmente bianche.

Le Nothing ear (1) dovrebbero arrivare in una colorazione nera secondo quanto riferito dal noto leaker Ishan Agarwal, che purtroppo per ora non ha potuto fornire un’immagine. Per quanto riguarda le specifiche tecniche non ci saranno invece modifiche: a bordo avremo sempre driver dinamici da 11,6 mm, connettività Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore (Light mode e Maximum mode), Transparency mode e tecnologia Clear Voice Technology, che sfrutta tre microfoni e un avanzato algoritmo di analisi vocale.

Trattandosi di una variante delle Nothing ear (1) già in commercio, la presunta nuova versione nera dovrebbe mantenere anche il prezzo di vendita di 99 euro attualmente a disposizione sul sito ufficiale per quella bianca. Sareste interessati a questa inedita colorazione delle cuffie true wireless?

