Le Nothing ear (1) sono da oggi disponibili per tutti: ecco come acquistarle

Le Nothing ear (1) sono da oggi disponibili per tutti: ecco come...

Di recente nothing, la nuova azienda di Carl Pei, co-fondatore nel 2013 di OnePlus, ha presentato al mondo le cuffie true wireless Nothing Ear (1) e i primi stock in numero limitato di unità sono andati esauriti in pochissimi minuti lasciando a bocca asciutta i tanti utenti rimasti ammaliati dal design del prodotto.

Come acquistare le Nothing ear (1) dal 17 agosto 2021

C’è però una bella notizia per chiunque desideri le Nothing ear (1): da oggi infatti le cuffie TWS realizzate dalla startup di Carl Pei & co. sono disponibili per tutti al prezzo di 99 euro. Nessun stock limitato come fatto in precedenza ma la possibilità per tutti i clienti di recarsi sul sito ufficiale nothing e procedere subito all’acquisto delle Nothing ear (1) con spedizione a domicilio garantita entro 2-4 settimane dall’ordine.

Gli auricolari Nothing ear (1) sono senz’ombra di dubbio originali: balzano all’occhio per il look trasparente che consente di vedere i componenti elettronici – NdR, quale modo migliore per attirare i geek? – ma presentano delle caratteristiche che le rendono delle cuffie TWS dalla ottime potenzialità audio. Non manca un’applicazione per abbinare nonchè gestire le Nothing ear (1), che peraltro recentemente sono state aggiornate.

E’ chiaro che le Nothing ear (1) – e d’altronde, dietro c’è la “filosofia” di Carl Pei – puntano tutto su un rapporto qualità prezzo entusiasmante e su un design sui generis, unico. Si tratta di auricolari confortevoli, con un suono pulito e con numerose funzionalità che, senz’altro, vale la pena di provare.