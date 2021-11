Stando al rapporto del Counterpoint Research’s Global Smartwatch Model Tracker, Amazfit, marchio ormai molto noto nel campo degli indossabili, ha guadagnato il terzo posto su scala globale come produttore di smartwatch nel terzo quadrimestre di quest’anno; spodestando così il colosso cinese Huawei.

Durante il Q3 2021 Amazfit ha spedito circa 9,9 milioni dei suoi dispositivi, con una crescita dell’ 89% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, possiede ora il 5,8% delle quote di mercato globali degli smartwatch.

Stando al report, le spedizioni oltreoceano del brand si attestano sul 61,8% del totale, conquistando una buona fetta del mercato europeo; in Germania infatti le vendite di dispositivi Amazfit sono cresciute del 150% ogni anno, ed i Turchia addirittura del 324%. In paesi come Italia, Spagna e Germania hanno sicuramente contribuito alla crescita del brand dispositivi come GTR 2e, GTS 2e e T-Rex Pro.

Tale crescita non è dovuta solo all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi smartwatch, ma anche ad una buona strategia di collaborazioni e sponsorizzazioni messe in atto in diversi paesi (Spartan, ESOK Rally in Turchia, All-Russian Zavidovu SUP Challenge, Beach Volleyball Championship in Israele, Cruce Teques in Messico).

Ricordiamo che a livello mondiale il primo posto è saldo nelle mani di Apple, che nonostante una perdita del 10% detiene comunque il 21,8% delle vendite globali; segue al secondo posto Samsung, che grazie ai suoi Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, incrementa le sue quote di mercato dal 9,9% al 14,4%.