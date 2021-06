Amazfit GTR 2e e GTS 2e ricevono un aggiornamento tanto aspettato: arriva Alexa!

Amazfit GTR 2e e GTS 2e implementano già un assistente vocale offline grazie al quale interagire con lo smartwatch tramite comandi vocali e senza accesso a Internet. Questo, tuttavia, supporta solamente la lingua inglese (il che rappresenta già un grande limite per gli utenti che non hanno familiarità con questa lingua) e può svolgere davvero poche, pochissime funzioni.

Presto, tuttavia, i possessori di Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e potrebbero non avere più problemi. Questi due smartwatch, infatti, stanno per ricevere il supporto per Amazon Alexa.

Amazfit GTR 2e e GTS 2e ricevono il supporto per Amazon Alexa

A dire il vero l’aggiornamento è stato già reso disponibile per il mercato indiano, dove può essere scaricato e installato tramite l’applicazione Zepp. Grazie al supporto ad Amazon Alexa, anche gli utenti in possesso di un più economico e accessibile smartwatch Amazfit della serie GTR 2e o GTS 2e potranno interagire con il dispositivo attraverso comandi vocali.

Sarà possibile, ad esempio, chiedere ad Alexa di riprodurre la musica, di impostare una sveglia, di ottenere aggiornamenti sul meteo, sul traffico o sulle notizie del giorno. La comunicazione ufficiale rilasciata da Amazfit India recita:

“La tanto attesa Alexa per Amazfit GTS 2e e GTR 2e è qui per voi per godervi l’interazione vocale, riproduce musica, imposta sveglie, fornisce aggiornamenti sul meteo, sul traffico, sullo sport e altre informazioni in tempo reale. Aggiornate il vostro smartwatch e godetevi tutte le nuove funzionalità.”

Non è ancora chiaro quando l’aggiornamento verrà reso disponibile anche in Italia. Quando verrà rilasciato, una volta installato, accedete all’app Zepp, cliccate sulla voce “Profilo”, poi su “Aggiungi Account” e infine su “Amazon Alexa” per accedere con il vostro profilo Amazon e configurare l’assistente.