Hype non ha bisogno di presentazioni: coi suoi 1,5 milioni di clienti è la prima challenger bank in Italia e quest’oggi ha deciso di ampliare ulteriormente la propria offerta annunciando il lancio dei conti deposito, attraverso i quali promette di “rafforzare le capacità di risparmio” dei propri utenti.

La novità è stata presentata in questi termini da Antonio Valitutti, CEO di HYPE:

«Nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto un’importante crescita dei risparmi dei nostri clienti. Per questo, in linea con il nostro obiettivo di promuovere una gestione del denaro efficiente e digitale, oggi rafforziamo la nostra proposta ampliando le possibilità di impiego della liquidità accumulata e inserendo una soluzione che garantisca un rendimento».

Insomma, ci troviamo in un momento storico in cui c’è molta liquidità ferma sui conti correnti: i dati della Banca d’Italia mostrano come nel 2020 le famiglie italiane abbiano messo da parte ben 126 miliardi di euro, a fronte dei 47,7 miliardi di risparmi accantonati nel 2019. I conti deposito sono la soluzione pensata da Hype per consentire agli utenti per operare in maniera comoda e sicura e non vedere diminuire il proprio potere d’acquisto.

Già a partire da oggi, direttamente dall’applicazione Hype – disponibile sul Google Play Store, su AppGallery e sull’App Store –, gli utenti possono scegliere di aprire sia linee svincolabili – da 12 a 36 mesi a partire da €1.000 – che linee vincolate, che vanno da un minimo di 6 (con un importo minimo pari a €3.000) ad un massimo di 36 mesi, con tassi fino l’1,10%.

Va specificato che, in questo caso, Hype non ha optato per una soluzione proprietaria, andando piuttosto a costruire un’offerta grazie all’integrazione del conto deposito di illimity così come ripensato per i clienti Hype.

Non possedete ancora Hype?

