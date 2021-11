Arriva al culmine la campagna promozionale di Xiaomi per il Black Friday 2021. È finalmente arrivato il giorno tanto atteso dagli amanti dello shopping, che nel corso degli ultimi giorni hanno avuto modo di soddisfare le proprie necessità con migliaia di prodotti in promozione. Xiaomi rilancia con nuovi sconti, che vanno ad aggiungersi alle decine già attive, preparandosi a soddisfare la voglia degli appassionati di mobilità elettrica e di dispositivi indossabili.

Indossabili scontati per il Black Friday

Indubbiamente l’indossabile più richiesto di Xiaomi è Mi Smart Band 6, arrivata in Italia nella scorsa primavera nella versione standard, con un nuovo schermo AMOLED da 1,56 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ricarica magnetica e trenta modalità di fitness, per avere i principali dati sulla propria salute sempre sotto controllo.

In occasione del Black Friday potete acquistare Xiaomi Mi Smart Band 6 su mi.com a 34,99 euro invece di 44,99 euro, prezzo valido fino al 29 novembre.

Qualche settimana fa il colosso cinese ha portato nel nostro Paese anche Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (qui la nostra recensione) che riprende tutte le caratteristiche del modello originale, andando ad aggiungere due importanti funzioni. La prima è insita nel nome, ovvero il supporto alla tecnologia NFC (Near Field Communication) che permette di effettuare pagamenti in mobilità, semplicemente abbinando una carta di credito scegliendo tra quelle supportate.

La seconda novità è la presenza di Alexa, che permette di ottenere informazioni dall’assistente digitale di Amazon, controllare la domotica di casa e molto altro. Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è in offerta su mi.com a 42,99 euro invece di 54,99 euro.

Se a una smartband preferite invece uno smartwatch, ecco l’offerta che fa per voi: Xiaomi Mi Watch, disponibile nelle colorazioni Black, Beige e Navy Blue. È dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,39 pollici, misuratore di battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue, connessione Bluetooth 5.0 e ricevitore GPS/GLONASS/Galileo, per tracciare gli allenamenti di oltre 100 diverse discipline sportive.

A disposizione anche centinaia di quadranti tra cui scegliere per personalizzare maggiormente l’aspetto dello smartwatch e renderlo unico. L’autonomia raggiunge i 16 giorni con una sola carica, due giorni di utilizzo continuo con GPS attivo. Potete acquistare Xiaomi Mi Watch su mi.com in una delle tre colorazioni a 99,99 euro invece di 129,99 euro.

Monopattini in offerta da Xiaomi

Se invece state cercando un monopattino elettrico, il Black Friday di Xiaomi mette a disposizione due dei modelli più recenti e apprezzati. Si parte con Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, dotato di un motore da 600 watt che riesce a spingere il monopattino fino a 25 Km/h, una batteria da 446 Wh che permette di raggiungere i 45 Km di autonomia, con un sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) che permette di allungare ulteriormente l’autonomia.

La velocità può essere limitata elettronicamente, per essere sicuri di rispettare le norme del codice della strada. Xiaomi non ha trascurato nemmeno la sicurezza, con un freno a disco sulla ruota posteriore e un sistema di frenata antibloccaggio rigenerativa E-ABS su quella frontale, per garantire una distanza di frenata molto corta.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 è in offerta su mi.com a 439,90 euro invece di 549,90 euro.

Molto interessante, e leggermente più economico, è Xiaomi Mi Electric Scooter 3, dotato di un motore da 600 Watt, per una velocità massima di 25 Km/h e una batteria da 275 Wh che permette di raggiungere un’autonomia di circa 30 Km. Il motore consente di superare agevolmente pendenze fino al 16% mentre il sistema KERS consente di accumulare energia in frenata e durante la marcia, per aumentare ulteriormente la distanza percorribile con una singola carica.

La velocità è regolabile elettronicamente su tre livelli e sulla ruota posteriore è presente un nuovo freno a disco con due pastiglie per una frenata ancora più efficiente. Due le colorazioni tra cui scegliere, Gravity Grey e Onyx Black. Entrambe sono in vendita su mi.com a 399,90 euro invece di 449,90 euro.

Per tutte le altre offerte già attive, e valide fino al 29 novembre, vi rimandiamo allo store online ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.