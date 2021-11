La piattaforma leader per la sicurezza delle famiglie Life360 ha annunciato oggi l’intenzione di acquisire Tile, il pioniere della ricerca di oggetti smarriti, per creare il leader mondiale nelle soluzioni di ricerca e localizzazione. L’accordo ha un valore di 205 milioni di dollari e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.

L’acquisizione di Tile fornirà a famiglie e individui una soluzione multipiattaforma completa che consente di trovare persone, animali domestici e cose in base alla posizione, tuttavia Tile continuerà a operare con la propria identità di marchio sotto la guida del CEO di Tile CJ Prober che entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione di Life360. Il team di Tile dovrebbe rimanere invariato.

Life360 acquisisce Tile per fronteggiare la concorrenza di Samsung e Apple

Il nuovo assetto offrirà un’esperienza di sicurezza familiare completa per i consumatori che potranno attingere all’app mobile di punta di Life360 e sfruttare senza problemi i tracker dei dispositivi di ricerca abilitati Bluetooth di Tile.

L’impronta globale di Life360 amplierà in modo significativo la portata della rete di ricerca di Tile, che aiuta gli utenti a trovare gli oggetti smarriti quando sono fuori dalla portata del bluetooth. Si prevede che l’aggiunta della rete di 33 milioni di utenti di smartphone di Life360 aumenterà la portata della rete di ricerca di Tile di circa 10 volte.

L’acquisizione accelererà inoltre i piani di crescita internazionale di entrambe le società. Sia Life360 che Tile sono indipendenti dalla piattaforma, il che significa che funzionano sia su iOS che su Android, offrendo un ulteriore vantaggio competitivo.

