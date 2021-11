Anche se gli smartphone rappresentano una parte molto significativa del business di Xiaomi, il colosso cinese ha un enorme ecosistema di prodotti pensati per interagire tra di loro. Dopo una partenza lenta Xiaomi sta portando anche in Europa gran parte dei propri prodotti che, in occasione della settimana del Black Friday sono particolarmente scontati. La promozione, valida sullo store ufficiale online, è attiva fino al 29 novembre, quando di fatto si chiuderà questo lungo mese di sconti e promozioni

Le offerte smart home di Xiaomi

Sono davvero numerose le offerte di Xiaomi legate alla smart home, sia per quanto riguarda la connettività, con router e ripetitori, sia per quanto riguarda il trattamento dell’aria, la pulizia della casa e la cura della persona.

Troviamo Xiaomi Mi WiFi Extender AC1200, pensato per migliorare la copertura WiFi in casa, offerto a 21,99 euro invece di 29,99 euro nella sola colorazione nera. Se quello che cercate è un nuovo router, per la gestione avanzata dei dispositivi della smart home, per non appesantire troppo il modem/router, ecco tre diverse soluzioni molto interessanti.

Si parte con Xiaomi Mi Router 4A, dotato di quattro antenne omnidirezionali, CPU dual core, WiFi a doppia banda e un amplificatore di segnale integrato, in promozione a 29,99 euro invece di 39,99 euro. Si prosegue poi con Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, con WiFi 6, CPU esa core Qualcomm, gestione di un massimo di 248 dispositivi, supporto alle reti mesh, sei antenne standard e un’antenna dedicata al riconoscimento e alla connessione immediata dei dispositivi smart Xiaomi. Potete acquistarlo sullo store ufficiale a 79,99 euro invece di 119,99 euro

Se invece siete appassionati di gaming dovete prendere in considerazione Xiaomi Mi Router AX9000, con supporto per WiFi 6 con due bande dedicate, una per il gaming e una per l’intrattenimento, 12 amplificatori di segnale indipendenti. 12 antenne ad alto guadagno, cinque porte Ethernet e una porta USB 3.0 per l’archiviazione di rete. Il tutto con un raffreddamento attivo e cinque diversi effetti di luce, per accontentare anche l’occhio. Lo trovate in offerta sullo store ufficiale a 199,99 euro invece di 299,99 euro.

Se state cercando un modo per rendere intelligente anche la vostra TV avete solo l’imbarazzo della scelta. Potete acquistare Xiaomi Mi Box S, per lo streaming di qualità in 4K, con Android TV, telecomando Bluetooth e un ottimo comparto audio. È in offerta su mi.com a 54,99 euro invece di 69,99 euro. Se invece preferite qualcosa di più compatto ecco Xiaomi Mi TV Stick, che trasforma TV e videoproiettori in dispositivi intelligenti, semplicemente collegandolo alla porta HDMI. Facile da configurare, permette di utilizzare i principali servizi di streaming e può essere vostro a 44,99 euro invece di 49,99 euro. E per guardare cinema e sport in compagnia su un maxi schermo ecco Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, con risoluzione 1080p e con funzioni di hub intelligente grazie alla presenza di Google Assistant e schermo fino a 200 pollici. È in promozione su mi.com a 799,99 euro invece di 999,99 euro.

Se tenete in particolar modo alla qualità dell’aria domestica, Xiaomi ha pronti per voi diversi prodotti: Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, per mantenere il giusto tasso di umidità in casa, con sterilizzazione istantanea dell’acqua per un ambiente più salutare. È in offerta sullo store ufficiale a 49,99 euro invece di 69,99 euro.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C è il modello base tra i purificatori d’aria ma è già particolarmente evoluto. Si collega allo smartphone e si avvia solo quando rileva una qualità dell’aria scadente. Può essere programmato e controllato tramite lo smartphone. Lo acquistate in promozione a 89,99 euro invece di 149,99 euro.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H è pensato per ambienti più grandi ed è in grado, come il fratello minore, di rimuovere pollini, polveri e gas nocivi dall’aria che respiriamo. È in offerta fino al 29/11 a 219,99 euro invece di 299,99 euro. Non può inoltre mancare un prodotto come Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, ideale per raccogliere le briciole dalla tavola o per pulire piccole superfici. È in offerta a 39,99 euro invece di 69,99 euro.

E per la pulizia dei pavimenti ecco Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, con navigazione laser, rilevamento degli ostacoli, lavaggio del pavimento e riconoscimento automatico delle stanze. È scontatissimo per il Black Friday, visto che costa 299,99 euro invece di 399,99 euro.

Chiudiamo questa ampia carrellata con Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, un asciugacapelli potente e compatto, in offerta a 29,99 euro invece di 39,99 euro, Xiaomi Mi Smart Kettle Pro con cinque modalità regolabili, scontata a 44,99 euro invece di 59,99 euro e Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S in vendita a 34,99 euro invece di 49,99 euro.