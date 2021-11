L’inverno è ormai alle porte e in molte parti d’Italia il periodo è associato a una rapida discesa della colonnina di mercurio. Con la pandemia che costringe ancora migliaia di persone a lavorare da casa, quello del riscaldamento potrebbe essere un problema non trascurabile. Chi utilizza un riscaldamento a legna, ad esempio, potrebbe avere difficoltà a riscaldare lo studio di fortuna dove è stata ricavata la postazione di lavoro remoto, o la camera da letto che solitamente viene tenuta a temperature più basse per migliorare la qualità del sonno.

Xiaomi Smartmi Heater

La soluzione arriva ancora una volta dall’ecosistema Xiaomi, con Smartmi Home Electric Heater 1S, in offerta speciale su TomTop, il noto store online cinese che dispone di numerosi magazzini anche in Europa. Il dispositivo di Smartmi è ideale per riscaldare piccoli ambienti (fino a 15 metri quadri) e può essere regolato su tre livelli di potenza, a seconda delle proprie necessità: 900W, 1300W e 2200 W.

È dotato di un elemento radiante in alluminio e di un sistema di riscaldamento convettivo, efficiente e silenzioso. Non mancano i sistemi di sicurezza, tra cui in interruttore che scatta in caso di eccessivo surriscaldamento e un fusibile legato alla temperatura, così da prevenire qualsiasi inconveniente.

È inoltre dotato di un meccanismo che spegne l’elemento radiante quanto il dispositivo viene sollevato, o quando cade, quale ulteriore misura di sicurezza. Le dimensioni sono decisamente compatte, 69,4 x 44,8 x 20,2 centimetri e il termostato permette lo spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura preimpostata, per ridurre in maniera significativa i consumi.

Potete acquistare Smartmi Home Electric Heater 1S su TomTop al prezzo di 78,11 euro, che include IVA e spese di spedizione dai magazzini siti in Germania.

Informazione Pubblicitaria