Una delle limitazioni per gli utenti gratuiti di Spotify è la riproduzione casuale obbligata per gli album, tuttavia questa modalità rimarrebbe predefinita anche dopo che gli utenti non paganti sono passati alla versione premium.

Grazie a una richiesta di Adele gli utenti a pagamento ora possono riprodurre i brani degli album in ordine per impostazione predefinita. Novità musicali anche per Instagram che sperimenta il supporto dei brani anche per i post del feed.

Dopo l’uscita del nuovo album “30” di Adele, Spotify non riproduce più gli album in modo casuale per impostazione predefinita nel piano premium. La pop star ieri ha ringraziato la piattaforma di streaming musicale in un tweet, esprimendo come questa fosse stata la sua unica richiesta.

Gli utenti che desiderano attenersi alla riproduzione casuale degli album possono attivare il relativo pulsante nella schermata di riproduzione.

Si tratta di un cambiamento molto gradito, considerando che molti artisti includono appositamente una specifica progressione per le tracce di un album, inoltre la riproduzione casuale ha più senso per le playlist per evitare di ripetere la stessa coda in ogni sessione di ascolto.

Instagram sta testando il supporto musicale nei post dei feed

Per anni Instagram ha consentito agli utenti nelle regioni supportate di aggiungere musica alle proprie storie attingendo a un catalogo che include milioni di brani. Il supporto musicale su Instagram alla fine si è ampliato con l’uscita di Reels, la copia carbone di TikTok. Ora il social delle foto sta testando questa funzionalità anche nei post dei feed.

Per il momento la funzione viene testata con una piccola percentuale di utenti in alcuni paesi, i quali vedono il nuovo menu di selezione della musica quando preparano un post da condividere, in modo simile a come funziona per le storie e i Reel di Instagram.

Con l’espansione del supporto musicale per i post dei feed, gli utenti possono visualizzare in modo simile altri post pubblici che includono una specifica traccia, inoltre la griglia include un pulsante “Usa audio” in modo da poterlo includere facilmente nel proprio post.

Al momento non è chiaro quando e se il supporto per la musica nei post dei feed verrà distribuito più ampiamente, tuttavia la funzionalità potrebbe non vedere mai la luce su scala globale.

