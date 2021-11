Nella giornata di oggi, 15 novembre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino “Sorprese Black“, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech, che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bonus TV e del Bonus Rottamazione TV per il (parziale) switch off.

Prima di entrare nel merito delle offerte va ricordato che Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre è disponibile il servizio “Prenota e Ritira”, che consente di prenotare i prodotti desiderati online e poi procedere al ritiro in negozio.

Offerte “Sorprese Black” di Expert DGgroup (15-29 novembre)

Andiamo a scoprire le migliori offerte del volantino “Sorprese Black” di Expert DGgroup – valido dal 15 al 29 novembre 2021 –, già divise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable e accessori in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

HP 15S-FQ0060NL a 259 euro

ASUS F515EABQ1155T a 479 euro

Microsoft Surface Go 2 a 399 euro

Lenovo Ideapad 5 a 899 euro

Lenovo Tab M10+ FHD a 159 euro

Apple MacBook Air 13 256 GB M1 a 899 euro (ecco la nostra recensione)

HP X24IH a 169,90 euro

Samsung LS32AM500NRXEN a 199 euro

Smart TV in offerta da Expert

METZ 55MOC9010Z a 899 euro (799 euro con Bonus Rottamazione TV, 769 euro con Bonus TV)

LG OLED65C15LA.API a 1799 euro (1699 euro con Bonus Rottamazione TV, 1669 euro con Bonus TV)

LG OLED55A16LA.API a 999 euro (899 euro con Bonus Rottamazione TV, 869 euro con Bonus TV)

SAMSUNG QE75QN90AATXZT a 2.499 euro (2399 euro con Bonus Rottamazione TV, 2369 euro con Bonus TV)

SAMSUNG TV QLED 4K 65” QE65Q70A SMART TV WI-FI 2021 a 999 euro (899 euro con Bonus Rottamazione TV, 869 euro con Bonus TV)

SONY KD50X81JAEP a 749 euro (649 euro con Bonus Rottamazione TV, 619 euro con Bonus TV)

PHILIPS 50PUS7406 a 579 euro (479 euro con Bonus Rottamazione TV, 449 euro con Bonus TV)

TCL 55C725 a 499 euro (399 euro con Bonus Rottamazione TV, 369 euro con Bonus TV)

SHARP 43BJ2E a 389 euro (311,20 euro con Bonus Rottamazione TV, 281,20 euro con Bonus TV)

XIAOMI ELA4588EU a 199,90 euro (159,92 con Bonus Rottamazione TV, 129,92 euro con Bonus TV)

Queste e tutte le altre offerte del volantino, comprensive di tante altre smart TV, elettrodomestici e altro, sono visibili al link sottostante:

