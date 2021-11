Per i più recenti modelli di altoparlanti Amazon Echo e Amazon Echo Dot arriva un’importante novità: questi dispositivi, infatti, potranno usare gli ultrasuoni per rilevare l’eventuale presenza di persone in casa e accendere e spegnere altri dispositivi collegati come luci o Fire TV.

Il colosso dell’e-commerce ha annunciato tale nuova funzionalità in occasione dell’evento di fine settembre, spiegando che gli altoparlanti della quarta generazione di Amazon Echo ed Echo Dot sono in grado di emettere un’onda ultrasonica impercettibile per rilevare se ci sono delle persone all’interno di una stanza.

Amazon Echo ed Echo Dot si arricchiscono di una funzione

Gli utenti hanno la possibilità di abilitare tale funzione attraverso l’app Amazon Alexa (disponibile per Android e iOS), con la quale potranno anche impostare delle apposite routine per sfruttarne le potenzialità, come ad esempio l’accensione delle luci nel momento in cui si entra in una stanza oppure il loro spegnimento quando la stanza è vuota.

Ed ancora, è per esempio possibile sfruttare questa nuova funzionalità per impostare Alexa in modo tale che avvii la riproduzione di una stazione radio o di una playlist nel momento in cui lo smart speaker rilevi un movimento nelle sue vicinanze (e poi interromperla quando la stanza torna ad essere vuota).

Si tratta di una funzionalità simile a quella di Amazon Echo Show che, tuttavia, è capace di rilevare il movimento attraverso la fotocamera. Dato che Amazon Echo ed Echo Dot non hanno fotocamera, il colosso dell’e-commerce ha pensato di sfruttare un sistema che sia in grado di emettere e rilevare un’onda ad ultrasuoni che si riflette sugli oggetti vicini prima di tornare ai microfoni del dispositivo.

Ricordiamo che questa novità di Amazon non è una sua esclusiva, in quanto ad esempio anche Google utilizza gli ultrasuoni negli smart display della serie Nest e negli altoparlanti Nest Mini per stabilire quanto sia vicina una persona e offrire apposite funzionalità.