Proprio mentre MediaWorld lancia le offerte del Black Friday, la stessa compagnia accusa gravi disagi per colpa di un attacco hardware che sta creando non pochi problemi nei centri vendita e non solo.

MediaWorld è vittima di un attacco ransomware

Dalle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che MediaMarkt, la società che controlla MediaWorld, è stata vittima di un attacco ransomware: gli hacker hanno chiesto alla società 50 milioni di dollari da pagare in criptovaluta per riavere accesso ai sistemi informatici.

Nella vita di tutti i giorni questo grave problema si traduce in terminali che funzionano male o che non funzionano affatto, computer in stallo e non solo: l’azienda sta informando tutti i dipendenti nei punti vendita di mantenere i PC spenti, non riavviare i computer ancora accesi, disconnettere i cavi di rete e scollegare dai server i registratori di cassa e gli scanner.

Sembra che dietro l’attacco hacker ai danni di MediaWorld ci sia il gruppo che si fa riconoscere con il nome di Hive: negli scorsi mesi sono stati responsabili di alcuni attacchi a diversi ospedali americani. Dalle prima valutazioni sarebbero circa 3100 i server colpiti dal gruppo di hacker in vari Paesi; a oggi non è ancora chiaro quando la situazione tornerà alla normalità.

