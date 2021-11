Le offerte del Black Friday di MediaWorld disponibili fino al 10 novembre includono tanti modelli di smartphone, smart TV, tablet, wearable e non solo. In questo articolo vi proponiamo le offerte più valide suddivise in comodi capitoli da visitare sfruttando l’indice sottostante.

Black Friday MediaWorld: smartphone

Scopri tutti gli smartphone in offerta

Black Friday MediaWorld: tablet

Black Friday MediaWorld: wearable

Huawei Watch GT 2 Pro Night Black in offerta a 169,99 euro invece di 299,99 euro;

invece di 299,99 euro; OPPO Band Black in offerta a 29,99 euro invece di 49,99 euro.

Black Friday MediaWorld: smart TV

Scopri tutti i modelli di smart TV in offerta

Vi ricordiamo, infine, di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le numerose offerte sul mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Scopri tutte le offerte del Black Friday di MediaWorld

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria