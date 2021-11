Enel X Pay è in procinto di lanciare una nuova iniziativa dedicata ai suoi clienti, che sarà valida dal 15 novembre al 31 dicembre 2021. Si chiama Promozione 0 commissioni e il nome è piuttosto esplicativo: andiamo a scoprire i dettagli.

Enel X Pay azzera le commissioni per i pagamenti delle utenze

Dal 15 novembre al 31 dicembre 2021 Enel X Pay azzera i costi di commissione di tutti i pagamenti delle varie tipologie di utenze che possono essere pagate attraverso l’app oppure tramite la piattaforma online proprietaria Pagacomodo.it. Questo grazie alla Promozione 0 commissioni.

Per chi non lo conoscesse, Enel X Pay è un servizio arrivato poco più di un anno fa in Italia che permette di pagare in tantissimi negozi e di effettuare acquisti online. Aprendo un conto è possibile pagare direttamente dall’applicazione per Android e iOS i vari bollettini, ma anche scambiare denaro con gli amici, gestire i risparmi e monitorare le varie spese. Con l’opzione Family è possibile richiedere una carta prepagata associata al conto stesso da affidare ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, in modo da aiutarli a gestire i soldi in modo smart con limiti di spesa e controllo di entrate/uscite.

