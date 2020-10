Nasce Enel X Pay, nuovo conto corrente digitale con carta e IBAN italiani

Enel X Financial Services presenta Enel X Pay, un nuovo conto corrente online dotato di IBAN italiano e carta collegata al circuito Mastercard. Si tratta di una mossa importante da parte della compagnia, che consente di attivare conti anche per ragazzi minorenni e di effettuare tantissime tipologie di pagamenti, ovviamente inclusi quelli per le ricariche delle auto elettriche.

Nasce Enel X Pay, nuovo conto digitale con carta Mastercard

Enel X Pay è un nuovo conto digitale che può essere gestito direttamente dall’app per smartphone (la versione Android è già disponibile su Google Play Store, quella iOS è in arrivo) e che permette di effettuare tante tipologie di transazioni: dai bollettini ai pagamenti alla PA, dal semplice scambio di denaro peer to peer ai siti di e-commerce, dalle ricariche dell’auto elettrica alle donazioni.

Tra le caratteristiche di Enel X Pay anche la possibilità di attivare un conto digitale per i figli dagli 11 ai 18 anni, con una carta prepagata compatibile con gli acquisti online e il prelievo presso gli sportelli ATM; naturalmente il tutto potrà essere tenuto sotto controllo dai genitori, in modo da evitare sorprese.

“Con Enel X Pay allarghiamo ai servizi finanziari la nostra piattaforma di offerte e prodotti; uno strumento digitale per gestire facilmente i movimenti finanziari contando su un partner innovativo e affidabile come Enel X – afferma Francesco Venturini, CEO di Enel X. “La disintermediazione dai servizi finanziari tradizionali ci dà la possibilità di entrare in un settore altamente competitivo portando la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni, dai servizi di consulenza e gestione finanziaria a quelli assicurativi”.

Il conto Enel X Pay è un conto nativo digitale, con carta (realizzata in bioplastica vegetale) e IBAN italiani. Per il Gruppo si tratta di una tappa di un percorso iniziato negli ultimi due anni con una serie di operazioni strategiche: tra queste spiccano l’acquisto della maggioranza di Paytipper e i recenti accordi con i partner SIA e Tink, che attraverso le loro piattaforme tecnologiche votate a sicurezza e affidabilità abiliteranno tutti i servizi Enel X Pay.

Enel X Pay è già disponibile al download sul Google Play Store (compatibilità garantita dai dispositivi con almeno Android 6.0 Marshmallow) e arriverà nei prossimi giorni sull’App Store di Apple.

Leggi anche: migliori prepagate e carte conto a confronto