La domanda di prodotti hi-tech cresce notevolmente in Italia

Il settore dell’hi-tech continua a prosperare, ma le ultime stime evidenziano che quest’anno sta generando una crescita della domanda di prodotti tecnologici senza precedenti in Italia.

Secondo le ultime stime della società di analisi GfK, nei primi nove mesi del 2021 il fatturato dell’intero settore tecnologico ha raggiunto quota 6,1 miliardi di euro, mettendo a segno un incremento dell’8,4% rispetto al 2020.

Il mercato hi-tech italiano supera quota 6 miliardi di euro

Gli analisti di GfK spiegano che questi risultati sono la conseguenza del processo di trasformazione digitale nel nostro Paese che ha avuto un’impennata a causa del lavoro da remoto e della didattica a distanza durante i periodi di lockdown.

In cima alle richieste dei consumatori ci sono monitor e componenti hardware, rispettivamente in crescita del 31,7% e 23,7%, seguiti da elettrodomestici (+19%), notebook (+14,5%) e TV (+12,7), grazie ai nuovi incentivi per lo switch-off. Il settore dei prodotti tecnologici è cresciuto anche per quanto riguarda la telefonia con un incremento dell’11,1%.

La domanda relativa ai canali business cresce in media del +6,7%, sostenuta dalla forte richiesta di monitor e computer (+8,2), oltre che dalla componentistica hardware (+23,7).

L’unico settore con una tendenza in calo è quello dei servizi (-6,5%), che da un lato è il meno rilevante in quanto a fatturato, ma che solitamente è il più profittevole.

Queste cifre sarebbero potute essere anche superiori se nel terzo trimestre dell’anno la crisi dei semiconduttori non si fosse ulteriormente aggravata.

