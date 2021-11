Fire TV Stick, Kindle ed ECHO tutti in forte sconto, dategli un occhio

Grande occasione per tutti gli appassionati dei dispositivi connessi Amazon, oggi vanno in offerta tutte le Fire TV Stick, un paio di ECHO con Alexa e due must have, il Kindle Paperwhite e la versione base di Kindle. Una giornata davvero ricca di proposte prima dell’arrivo del grande evento, il Black Friday.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 4 Novembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon Fire TV Stick, Kindle ed ECHO

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Fire TV Stick 4K

La Fire TV Stick 4K di Amazon è davvero una delle migliori soluzioni per rendere smart la propria TV e per rendere molto più semplice l’accesso a servizi come Prime Video, Netflix, Now, DAZN, YouTube e così via. Si tratta di un piccolo gadget da collegare via HDMI e controllare con il telecomando con Alexa integrata. In offerta va sia la versione Lite, la versione 4K e la 4K Max.

Fire TV Stick Lite a 18,99 euro invece di 29,99 euro

Fire TV Stick 4K a 33,99 euro invece di 59,99 euro

Fire TV Stick 4K Max a 38,99 euro invece di 64,99 euro

ECHO Show e ECHO Dot

Avere un assistente virtuale sempre in grado di risponderti e di controllare la smart home è importantissimo, in più se riesce a farlo velocemente è ancora meglio. Questo è il grande vantaggio di Alexa sui dispositivi ECHO come Show e Dot, un assistente virtuale in grado di rispondere ai comandi velocemente e sempre in maniera precisa mostrando informazioni ed aiutandoci nella gestione semplificata dei device connessi.

ECHO Show a 99,99 euro invece di 129,99 euro

ECHO Dot a 24,99 euro invece di 49,99 euro

Kindle e Kindle Paperwhite

Il Kindle è un must have per gli appassionati di lettura, in particolare quella digitale. Nel corso delle varie generazioni anche la versione base di Kindle è migliorata al tal punto da compere con la sua fascia più alta, il Kindle Paperwhite. Oggi fortunatamente vanno in offerta entrambi i modelli, entrambi perfetti per entrare nel mondo degli ebook reader senza spendere troppo.

Kindle a 59,99 euro invece di 79,99 euro

Kindle a 89,99 euro invece di 159,99 euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 4 Novembre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.