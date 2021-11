macOS Monterey sta bloccando i dispositivi Apple datati

La scorsa settimana Apple ha finalmente rilasciato l’aggiornamento macOS 12 Monterey per i dispositivi Mac idonei, ma nonostante la lunga fase di beta test la versione stabile della build recentemente rilasciata sembra creare seri problemi ai dispositivi più datati.

Secondo quanto riportato da MacRumors, i vecchi Mac di alcuni clienti si sono bloccati dopo l’aggiornamento all’ultima versione stabile del sistema operativo di Apple.

I Mac datati diventano inutilizzabili dopo l’aggiornamento MacOS Monterey

Numerose le lamentele da parte degli utenti sui social media e sui forum, i quali affermano di non essere in grado nemmeno di accendere il computer dopo l’update.

Secondo le testimonianze dei malcapitati, quando si tenta di aggiornare a MacOS Monterey il dispositivo va presenta lo schermo completamente nero e in seguito non si riavvia più.

Il problema è limitato ai dispositivi Mac basati sulla piattaforma Intel, in particolare MacBook Pro, Mac Mini e iMac.

Purtroppo non è la prima volta che Apple affronta problemi del genere, infatti l’anno scorso si è verificato qualcosa di simile sui vecchi MacBook Pro con il rilascio di macOS Big Sur.

Attualmente sembra che il problema non sia così diffuso come fu con Big Sur, tuttavia il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare un aggiornamento minore per risolvere questo problema. Purtroppo al momento non abbiamo ancora notizie da parte della società.

