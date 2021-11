Amazon garantirà almeno 4 anni di aggiornamenti per tutta la serie Fire TV

Dato che sono numerosi i dispositivi che utilizziamo quotidianamente ad essere costantemente connessi ad Internet, è di fondamentale importanza che tali device possano contare su un software aggiornato e che contenga tutte le necessarie correzioni ad eventuali vulnerabilità di sicurezza e il team di Amazon ha deciso di garantire ai propri utenti un supporto prolungato anche per i modelli di Amazon Fire TV.

Del resto, i vari produttori di smartphone sono soliti informare preventivamente gli utenti del supporto software su cui potranno contare acquistando i loro telefoni e Amazon vuole fare la stessa cosa per i suoi dispositivi di streaming multimediale Fire TV.

Almeno quattro anni di supporto software per Amazon Fire TV

Il colosso statunitense ha reso noto che tutti i dispositivi Amazon Fire TV riceveranno aggiornamenti per almeno quattro anni dall’ultima data in cui sono ufficialmente disponibili per l’acquisto come nuovo device da Amazon (in pratica, i quattro anni cominciano a decorrere da quando viene introdotta la nuova generazione del prodotto).

E così, dando una sbirciata sulla pagina dedicata agli aggiornamenti sul sito di Amazon (la trovate qui), tutti i dispositivi Fire TV di ultima generazione venduti dal produttore statunitense saranno supportati almeno fino al 2025, così come pure i modelli rilasciati da alcuni anni.

Inoltre, la garanzia di Amazon si estende anche ai televisori Fire TV Edition, inclusi i modelli di Insignia, Pioneer e Toshiba, oltre che alle soundbar Fire TV Edition di Anker e TCL.

In teoria è possibile continuare ad usare un dispositivo Amazon Fire TV più vecchio anche dopo che smette di ricevere aggiornamenti, ovviamente a condizione che continui a supportare le proprie applicazioni preferite. Ma, con il passare del tempo, è inevitabile che aumentino le possibilità di mettere a rischio i propri dati personali utilizzando un dispositivo non più ufficialmente supportato.

