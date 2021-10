SpO2, GPS e display AMOLED a prezzo contenuto con Redmi Watch 2

Redmi Watch 2 è ufficiale: il nuovo smartwatch è stato svelato in Cina insieme alla serie Redmi Note 11 e porta diversi miglioramenti rispetto alla precedente generazione. Scopriamo insieme le specifiche, le funzionalità e il prezzo di vendita.

Redmi Watch 2 ufficiale: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Redmi Watch 2 mette a disposizione un display AMOLED da 1,6 pollici (63,7% di rapporto schermo/corpo), un po’ più generoso di quello dell’originale Redmi Watch. Questo non va a influenzare troppo il peso, che rimane contenuto (31 grammi). Offre connettività GPS e Bluetooth e diverse funzionalità pensate per l’attività fisica e la salute: troviamo misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), anche di notte, supporto a 117 modalità di allenamento (di cui 17 “professionali”) e monitoraggio della frequenza cardiaca.

Non mancano nemmeno l’NFC per i pagamenti in mobilità e la resistenza fino a 5 ATM per l’uso in acqua. La batteria garantisce secondo il produttore circa 12 giorni di autonomia, e la ricarica avviene tramite un dock di ricarica magnetica.

Prezzo e uscita di Redmi Watch 2

Redmi Watch 2 è disponibile in Cina fino al 31 ottobre 2021 al prezzo di lancio di 349 yuan (circa 47 euro), e successivamente sarà acquistabile a 399 yuan (poco più di 53 euro). Si tratta di una cifra leggermente più alta rispetto a quella del predecessore. Per ora nessuna informazione riguardante l’eventuale commercializzazione globale: torneremo sull’argomento in caso di novità.

