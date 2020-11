Redmi Watch, con schermo da 1,4 pollici e NFC è ufficiale in Cina

In occasione della presentazione, avvenuta in Cina, di tre nuovi smartphone della gamma Redmi Note 9, Redmi ha presentato anche il suo primo smartwatch dal nome abbastanza scontato: Redmi Watch.

A un primo sguardo ricorda lo smartwatch quadrato di Xiaomi ma le somiglianze si fermano al lato estetico. Il prodotto di Xiaomi è decisamente più economico, complice anche l’assenza di alcuni sensori, primo fra tutti il GPS. Vediamo allora di scoprire nel dettaglio questo Redmi Watch.

Caratteristiche tecniche di Redmi Watch

Il primo smartwatch di Redmi dispone di uno schermo LCD da 1,4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel sensibile al tocco. Al suo interno trovano posto un sensore a sei assi, un sensore geomagnetico, il sensore ambientale e un misuratore di battito cardiaco. La connettività Bluetooth 5.0 garantisce stabilità e velocità nella connessione con il proprio smartphone (Android o iOS). È presente la tecnologia NFC per il supporto ai pagamenti in mobilità, almeno in Cina, e lo smartwatch è certificato per resistere in acqua fino a 5 atmosfere, perfetto dunque per qualsiasi utilizzo.

La batteria ha una capacità di 230 mAh e garantisce una settimana di autonomia in modalità normale e 12 nella modalità di risparmio energetico.

Design e funzioni di Redmi Watch

Il design ricorda quello di Apple Watch, con uno schermo quadrato e un pulsante allungato sul lato destro, per controllare le funzioni del dispositivo. Il cinturino è realizzato in silicone e può essere sostituito con cinturini di altro colore, anche se Redmi non ha comunicato se sarà possibile utilizzare cinturini di altri produttori.

Redmi Watch supporta sette modalità sportive: corsa indoor, corsa all’aperto, ciclismo indoor, ciclismo all’aperto, nuoto in piscina, nuoto all’aperto e freestyle. Tra le altre funzioni abbiamo la misurazione in termpo reale del battito cardiaco, 24 ore su 24, il riconoscimento del sonno e della sua qualità, il conteggio dei passi, della distanza e delle calorie consumate ogni giorno. Non mancano i promemoria contro la sedentarietà e la registrazione delle attività, oltre alla notifica delle chiamate e dei messaggi provenienti da varie app.

Prezzo e disponibilità di Redmi Watch

Redi Watch sarà disponibile in Cina a partire dal primo dicembre nelle colorazioni Elegant Black, Ink Blue e Ivory White, con cinturini addizionali di colore Cherry Pink e Pine Green, al prezzo di 269 yuan, circa 34 euro al cambio attuale. Non ci sono al momento informazioni sulla possibilità che lo smartwatch arrivi sui mercati internazionali, magari con il brand Xiaomi.