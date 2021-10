Sic Parvis Magna: il film di Uncharted si mostra nel trailer ufficiale italiano

I fan di Uncharted saranno entusiasti di sapere che è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film. La pellicola vede protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg e uscirà inizialmente solo al cinema.

Ecco il trailer ufficiale del film di Uncharted

Basato su una delle serie di videogiochi PlayStation più popolari delle precedenti due generazioni di console (PS3 e PS4), il film di Uncharted presenta al pubblico un giovane Nathan Drake (Tom Holland) alle prese con la sua prima vera avventura alla ricerca di un tesoro. Insieme a lui il più esperto Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg), in un viaggio attraverso il mondo per mettere le mani sul “più grande tesoro mai trovato”, sulle tracce che potrebbero condurli al fratello scomparso di Nathan.

Il film sembra riprendere alcune delle vicende viste all’interno dei titoli PlayStation: i fan non potranno fare a meno di notare, ad esempio, la celebre scena dell’aereo di Uncharted 3: L’inganno di Drake. Non vi anticipiamo altro e vi lasciamo alla visione del trailer ufficiale. Dopo il film fan made di 15 minuti con Nathan Fillion è ora del countdown: il film di Uncharted uscirà a febbraio 2022 nei cinema. Vi ricordiamo che nello stesso periodo uscirà Uncharted: Legacy of Thieves Collection, con Uncharted 4: Fine di un ladro e il DLC stand-alone L’eredità perduta in edizione rimasterizzata per PlayStation 5 e PC.

Potrebbe interessarti: PlayStation Network Card in offerta