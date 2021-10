Google migliora i suoi smart display con un’attesa nuova funzionalità

I dispositivi della serie Google Nest Hub, così come gli smart display in generale, sono ideati per un utilizzo variegato, consentendo di spaziare dalle previsioni meteo o gli allarmi alla visione di contenuti multimediali.

Grazie all’integrazione con Google Assistant, gli utenti hanno la possibilità di aprire applicazioni e fruire dei tanti servizi offerti attraverso semplici comandi vocali, il tutto con rapidità ma il team di Google ha deciso di migliorare ancora l’esperienza offerta, introducendo una funzionalità richiesta a gran voce da tanti: ci riferiamo al cassetto delle app.

Arriva il cassetto delle app sugli smart display di Google

Ebbene sì, il momento tanto atteso (di cui in estate abbiamo avuto una sorta di anteprima) è finalmente arrivato: con la versione 1.56 del firmware Cast viene introdotta l’interfaccia che permette di avere accesso al cassetto delle app. Al momento questo firmware pare essere disponibile soltanto per Google Nest Hub di seconda generazione e per Google Hub Max (Google Home Hub e la prima generazione di Nest Hub sono ancora fermi al firmware Cast 1.52).

Così come apprendiamo da Android Police, questo aggiornamento software porta con sé un launcher per le app con le scorciatoie per servizi del colosso di Mountain View come Calendar, Duo e Meet, YouTube e Podcast, oltre che per applicazioni di terze parti, come Netflix, Pandora, Spotify e Zoom.

Per accedere a questa interfaccia è sufficiente uno swipe dal basso verso l’alto sulla parte inferiore del display, ossia una gesture identica a quella usata sui dispositivi basati su Android.

Questo cassetto delle app presenta inoltre una serie di opzioni per le impostazioni rapide, scorciatoie suggerite e un collegamento per visualizzare tutti i servizi.

Si tratta, nel complesso, di una soluzione più limitata rispetto a quella adottata sui dispositivi Android ma, ad ogni modo, rappresenta un notevole miglioramento dell’esperienza offerta fino a questo momento dagli smart display.