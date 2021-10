No, questo non è un rossetto, sono le cuffie Huawei FreeBuds4 Lipstick

Nel corso dell’evento che ha segnato il grande ritorno di Huawei sulla scena internazionale, con il lancio di Huawei Nova, di due smartwatch e della conferma dell’arrivo in Europa della serie P50, è stata presentata anche un’edizione molto particolare delle più recenti cuffie true wireless del colosso cinese. Parliamo delle Huawei FreeBuds4 Lipstick, che non presentano particolari novità dal punto di vista tecnico rispetto alle Huawei FreeBuds4, ma che provano a stupire con un design davvero unico.

Non è un rossetto, sono le Huawei FreeBuds4 Lipstick

Come lascia intendere il nome, le nuove cuffie ricordano, per lo meno per quanto riguarda la parte estetica, un rossetto. La custodia verticale, realizzata in un elegante combinazione nera e oro, si apre come un rossetto, rivelando la coppia di auricolari che, manco a dirlo, è realizzata in un vivace color rosso, un classico senza tempo.

Il case misura 70 x 27,4 x 27,4 millimetri e integra una batteria da 410 mAh che permette di raggiungere le 20 ore di autonomia con cancellazione attiva del rumore e 24 ore con la funzione disattivata. Ciascun auricolare, esteticamente identico al modello “normale”, pesa 4,1 grammi e integra una batteria da 30 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto musicale.

Per il resto le cuffie offrono la cancellazione attiva del rumore con suono ad alta definizione, comfort estremo e esperienza d’uso intelligente, con la possibilità di collegarle a due dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro in maniera immediata. I controlli sono di tipo touch e permettono di regolare il volume senza utilizzare lo smartphone o lo smartwatch, accettare o rifiutare le chiamate e gestire la riproduzione multimediale.

Le nuove cuffie Huawei FreeBuds4 Lipstick saranno acquistabili nei prossimi giorni sullo store ufficiale al prezzo di 229 euro