Huawei presenta Watch GT 3 e Watch Fit Mini in Italia: ecco i prezzi

Non solo Huawei Nova 9 durante l’evento di oggi della casa cinese: il produttore presenta anche gli smartwatch Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit mini. Andiamo a scoprire insieme le novità.

Huawei Watch GT 3 ufficiale: specifiche, funzionalità e prezzi

Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch con HarmonyOS 2.1, che punta su un design alla moda, nuova interfaccia e monitoraggio di fitness e benessere grazie a TruSeen 5.0+. Mette a disposizione display AMOLED da 1,43 (46 mm, 326 ppi) o 1,32 pollici (42 mm, 352 ppi), corona girevole, batteria con un’autonomia fino a 14 giorni (con supporto alla ricarica wireless rapida) e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Il dispositivo offre il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’attività fisica con otto fotodiodi in un layout circolare, due set di sorgenti luminose con LED 8 in 1, multicanale per la ricezione della luce e un design curvo. La precisione rispetto al passato è stata migliorata, e troviamo anche il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno, del livello di stress e del ciclo mestruale.

Per gli allenamenti il Watch GT 3 offre una funzione di monitoraggio aggiornata, che fornisce più di 100 modalità tra cui 18 di livello professionale (12 workout all’aperto e 6 indoor). Abbiamo poi AI Running Coach ed Healthy Living Clover, ma anche un diverso posizionamento GNSS Dual-Band Five-System, che fornisce una localizzazione geografica più accurata.

Huawei Watch GT 3 è disponibile in preordine solo su Huawei Store fino all’8 novembre 2021 con in regalo FreeBuds 4i, cinturino e 30 euro di voucher per l’acquisto di Huawei Nova 9 sullo stesso negozio online. I prezzi sono i seguenti:

Huawei Watch GT 3 46 mm Active – 249 euro

Huawei Watch GT 3 46 mm Classic – 269 euro

Huawei Watch GT 3 46 mm Elite – 299 euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Active – 229 euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Elegant White Leather – 249 euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Elegant Stainless Milanese – 279 euro

Lo smartwatch sarà poi disponibile dal 9 al 23 novembre con le cuffie in regalo e un cinturino presso tutti i canali di vendita.

Diamo il benvenuto a Huawei Watch Fit Mini: ecco caratteristiche e prezzo

Huawei Watch Fit Mini presenta un corpo leggero e un design liscio perfetto per i polsi sottili o per chi desidera uno smartwatch compatto. Offre un display AMOLED FullView da 1,47 pollici ed eredita dalla famiglia di wearable del marchio una batteria di lunga durata (fino a 14 giorni di uso normale o 10 giorni di utilizzo intenso).

Con un peso di 20 grammi, cinturino escluso, il dispositivo risulta comodo da indossare e non dà fastidio durante l’arco dell’intera giornata, nemmeno con l’attività fisica e il sudore ovviamente. La cassa quadrata è abbinata al classico cinturino in tre diversi colori, Frosty White (pelle), Mocha Brown (pelle) e Taro Purple (fluoroelastometro).

Mette a disposizione 96 modalità di allenamento complete per incentivare gli utenti a sviluppare buone abitudini, con rilevamento automatico, monitoraggio dei dati e la guida professionale (11 sono le modalità professionali supportate, tra cui corsa e ciclismo). Offre il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, con notifiche in caso di superamento dei valori impostati e diversi livelli in base agli obiettivi di allenamento.

Huawei Watch Fit Mini è disponibile in preordine su Huawei Store da oggi al prezzo di 99 euro, con in regalo Huawei Body Fat Scale 3.