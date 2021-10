Xiaomi lancia un nuovo aspirapolvere intelligente che lava anche il pavimento

Sebbene sia conosciuta soprattutto per i suoi smartphone, Xiaomi si occupa di tanti settori del mondo tecnologico e ovviamente abbraccia anche il mercato smart home e nelle scorse ore la sua offerta si è arricchita di un nuovo interessante prodotto chiamato MIJIA High-Temperature Wireless Floor Scrubber.

Si tratta dell’ennesimo robot per la pulizia dei pavimenti lanciato dal colosso cinese (direttamente o attraverso una delle diverse aziende che rientrano nel suo gruppo) e che dovrebbe risolvere uno dei problemi più comuni a tale tipo di dispositivi, ossia l’incapacità di rimuovere le macchie ostinate dal pavimento.

Le caratteristiche del nuovo aspirapolvere di Xiaomi

MIJIA High-Temperature Wireless Floor Scrubber, infatti, è un aspirapolvere portatile che ha come uno dei propri punti di forza la “pulizia ad alta temperatura”: grazie ad un sistema che porta l’acqua a 75° C, è in grado di dissolvere efficacemente macchie ostinate come quelle prodotte da salsa, olio e chicchi di riso.

Il nuovo dispositivo di Xiaomi può contare su un triplo metodo di pulizia (aspirazione, spolvero e lavaggio), grazie al quale riesce a pulire il pavimento e rimuovere contemporaneamente la sporcizia, a cui si aggiunge un sistema autopulente che ha la capacità di lavare 15 volte in 1 secondo.

Tra le altre caratteristiche di MIJIA High-Temperature Wireless Floor Scrubber vi è un sensore integrato che può monitorare il grado di sporcizia sul pavimento in tempo reale e regolare automaticamente il volume dell’acqua e l’aspirazione, in modo da prolungare la durata della batteria (la sua autonomia dovrebbe essere di circa 35 minuti). E quando l’aspirapolvere viene riposizionato nella stazione base, la sua spazzola può essere pulita automaticamente con un pulsante (dopo la pulizia, viene asciugata con aria calda a 55° C per evitare problemi di odori e muffe).

Tra le altre sue feature vi sono un display LED da 3,5 pollici, il supporto ai comandi vocali, la separazione automatica di rifiuti secchi e bagnati, un serbatoio di acqua da 780 ml e un serbatoio di scarico da 640 ml. Così come apprendiamo, il nuovo aspirapolvere di Xiaomi sarà in vendita in Cina dal 20 ottobre a 2.999 yuan (pari, al cambio, a circa 400 euro).

Leggi anche: i migliori aspirapolvere robot del mese