Oggi c’è una mezza build AMD Ryzen 9 5950X in offerta su Amazon

Amazon continua la sua settimana delle offerte e propone una serie di sconti per appassionati delle build e del brand AMD con il fantastico Ryzen 9 5950X in offerta con ben 32 GB di RAM, una buonissima scheda madre X570 e un modulo SSD 980 Pro di Samsung.

Le migliori offerte Amazon oggi 12 Ottobre 2021

AMD Ryzen 9 5950X

Il Ryzen 9 5950X non è solo il miglior processore AMD ma è overkill grazie ai 16 core e 32 threads, frequenza base di 3,4 GHz fino a 4,9 GHz, architettura Zen 3 a 7 nm, TPD da 105 W. Un processore in grado di fare la differenza in qualsiasi contesto di utilizzo, è il massimo desiderabile per ogni tipo di utente. Si tratta di un concentrato di tecnologia, costa tantissimo ma è il meglio che il mercato consumer possa offrire.

AMD Ryzen 9 5950X a 739 euro invece di 794 euro

Corsair Vengeance RGB Pro RAM 32 GB (2 x 16) DDR4

Una memoria RAM venduta con due slot da 16 GB per un totale enorme di 32 GB di RAM di Dual Channel, la memoria Corsair si distingue anche per il prezzo onesto. Non mancano i LED RGB ma ciò che è molto più importante qui è la frequenza di 3200 MHz, è un blocco di RAM che nelle mani giuste farà miracoli ma se la si vuole utilizzare plug and play è possibile farlo con ottimi risultati anche se, onestamente, è uno spreco farlo.

Corsair Vengeance RGB Pro RAM 32 GB a 187 Euro invece di 211 Euro

Asus Prime X570 ATX – AMD

Una scheda madre di fascia alta, dal prezzo elevato ma in linea con quanto offre. Asus ha fatto di tutto per spingere al massimo questa Prime X570. Tralasciando l’ottimo impatto estetico e le luci LED con AuraSync, questa scheda madre è facilissima da installare, ha tutto al posto giusto ed è ottimizzata sotto diversi punti di vista. Sistemi di raffreddamento incorporati, AI Overclocking, PCIe 4.0 M.2 e tanto altro. Il socket è un AM4 per CPU AMD mentre il chipset è un X570.

Asus Prime X570 ATX – AMD a 241 Euro invece di 314 Euro su Amazon Italia

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 2 TB

Il nuovo SSD PCIe NVMe di Samsung nelle migliori condizioni esprime una velocità di lettura sequenziale di 7000 MB/s e una scrittura sequenziale di 50o0 MB/s. Velocità assurde raggiungibili solo attraverso una configurazione precisa ma comunque impressionante grazie alla gestione del calore guidata da Dynamic Thermal Guard e dal software Samsung Magican per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della memoria andando a mantenere il modulo sempre aggiornato. Un modulo fantastico, dal prezzo alto ma giustificato dalle prestazioni che si possono raggiungere, uno dei migliori SSD in circolazione.

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 2 TB a 379 Euro invece di 469 Euro su Amazon Italia

