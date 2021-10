Tante Smart TV in sconto su Amazon: è l’occasione giusta per cambiare TV

Tante Smart TV in sconto su Amazon: è l'occasione giusta per cambiare...

Se state cercando da tempo una nuova smart TV, oggi potrebbe essere l’occasione giusta per rinnovare il proprio set up domestico. Amazon ha messo in sconto un bel po’ di smart TV con offerte adatte a tutte le tasche e tutte le esigenze.

Le migliori offerte Amazon oggi 7 Ottobre 2021

Sharp Aquos 65″ 4K

Sharp presenta una smart TV con Android TV decisamente avanzata sia dal punto di vista estetico sia funzionale. Il design è molto piacevole, le cornici attorno al display sono ridotte ed anche lo spessore è contenuto. La diagonale di una delle migliori smart TV è da 65 pollici, la risoluzione è 4K con supporto ad HDR e per la sezione audio certificazione Harman Kardon. Il sistema operativo Android TV offre tutte le connessioni possibili e immaginabili, è pienamente compatibile con i servizi più diffusi e massimizza la capacità di questo smart TV di essere un centro unico per l’intrattenimento.

Sharp Aquos 65″ 4K a 659 euro invece di 719 euro

LG TV NanoCell AI

Smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K e tantissima tecnologia da parte di LG. Il brand ha creato un vero portento con una scheda tecnica piena zeppa di certificazioni e soluzioni per migliorare l’esperienza visiva. Il processore di elaborazione è il nuovo quad core in grado di gestire il Nano Color, AI Brightness e AI Sound di LG. Il design è fantastico, è una smart TV elegantissima e sebbene il sistema operativo sia proprietario, è disponibile il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. Costa il giusto e ne vale la pena, anche lei miglior smart TV.

LG NanoCell AI 65″ 4K a 999 Euro invece di 1299 Euro

Sony Bravia 32″ Android TV

Sebbene sia un brand premium anche Sony è assolutamente in grado di portare sul mercato prodotti competitivi. La sua smart TV LED da 32 pollici con risoluzione HD ha un rapporto qualità-prezzo interessante. Il suo punto di forza è ill sistema operativo della smart TV, Android TV viene proposto ad un prezzo molto basso. Peccato che Sony non abbia alzato la risoluzione di questo modello 2021.

Sony Bravia 32″ Android TV a 389 Euro invece di 449 Euro su Amazon Italia

Samsung Smart TV 43″ 4K

Samsung entra in gioco con una smart TV dalla qualità elevatissima. Si tratta di una tv Samsung da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD con supporto ad Alexa e tecnologia Dynamic Crystal Color. Le funzioni esclusive sono tantissime, ci sono ottimizzazioni per i gamer, c’è il supporto anche a Google Assistant ed, ovviamente, l’ecosistema Samsung con Bixby. Il prezzo non è assolutamente male considerando quanta esperienza ha Samsung in questo settore, 419 Euro è un prezzo più che invogliante.

Samsung Smart TV 43″ 4K a 419 Euro invece di 479 Euro su Amazon Italia

