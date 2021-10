Apple TV+ novità ottobre 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di inizio autunno, che vede qualche novità interessante.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Blush (original) – cortometraggio

Apre le novità Apple TV+ di ottobre 2021 Blush, cortometraggio animato che racconta la storia di un orticoltore-astronauta rimasto bloccato su un pianeta desolato dopo uno schianto. Con l’arrivo inaspettato di un visitatore scopre la gioia di costruire una nuova vita e si rende conto che l’universo gli ha riservato una salvezza sorprendente.

Disponibile su Apple TV+ dall’1 ottobre 2021.

Blush, il trailer ufficiale

The Velvet Underground – documentario

Tra le novità Apple TV+ di ottobre da non perdere il documentario The Velvet Underground. Un racconto dietro le quinte incentrato sull’omonimo e celebre gruppo rock: dalle origini della band fino ad arrivare al nuovo sound che ha rivoluzionato il mondo della musica, facendola entrare fra le band più leggendarie e venerate del rock and roll.

Disponibile su Apple TV+ dal 15 ottobre 2021.

The Velvet Underground, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Acapulco (original)

Sbarcano sul catalogo Apple TV+ i primi due episodi di Acapulco (i successivi proseguiranno poi settimanalmente), serie TV bilingue (spagnolo/inglese) creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman, ispirata al film “How to Be A Latin Lover“. 1984: il sogno di un giovane messicano diventa realtà quando ottiene il lavoro ideale nel resort più alla moda di Acapulco. Presto si rende conto che il lavoro è più complicato di quanto potesse immaginare, e le sue convinzioni e i suoi principi morali iniziano a essere messi in discussione.

Disponibile su Apple TV+ dall’8 ottobre 2021.

Acapulco, il trailer ufficiale

Invasion (original)

Una delle novità Apple TV+ da non perdere a ottobre 2021, soprattutto per gli appassionati di fantascienza, è Invasion. La serie drammatica parla di un’invasione aliena raccontata da diversi punti di vista sparsi per il mondo. Girata in vari continenti, vede protagonisti Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna. Dai produttori Simon Kinberg (candidato agli Oscar e agli Emmy Award) e David Weil.

Disponibile su Apple TV+ dal 22 ottobre 2021.

Invasion, il trailer ufficiale

Swagger

La piattaforma accoglie infine Swagger, una serie che i fan del basket non potranno perdersi. In 10 episodi (i primi tre disponibili insieme, gli altri con rilascio settimanale) racconta il mondo della pallacanestro giovanile partendo dalle esperienze di Kevin Durant, star NBA tra i produttori della serie. Le vite di giocatori, famiglie e allenatori tra sogni e ambizioni, opportunismo e corruzione.

Disponibile su Apple TV+ dal 29 ottobre 2021.

Swagger, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Ted Lasso 2 (finale di stagione) – 8 ottobre 2021

– 8 ottobre 2021 See 2 (finale di stagione) – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Puppy Place – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Truth be told 2 (finale di stagione) – 22 ottobre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

