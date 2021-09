Xiaomi lancia le sue nuove cuffie TWS e il primo tapis roulant MIJIA

Così come previsto, ieri Xiaomi ha presentato ufficialmente una nuova soluzione dedicata a chi è alla ricerca di cuffie true wireless ad un prezzo competitivo: stiamo parlando di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro.

L’evento di lancio ha confermato alcune delle caratteristiche già anticipate dal produttore cinese, come un sistema di cancellazione attiva del rumore con una modalità adattiva capace di arrivare fino a 40 dB e un design in-ear.

Le principali caratteristiche di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro

Nella dotazione delle nuove cuffie di Xiaomi troviamo tre livelli di cancellazione attiva del rumore (lieve, bilanciato e profondo), un sistema di miglioramento dell’audio vocale, il supporto all’audio spaziale a 360°, un design che dovrebbe garantire una piacevole sensazione quando l’auricolare viene inserito nell’orecchio, una qualità audio superiore alla media (supportato lo standard LHDC 4.0) e una batteria capace di garantire 6 ore di utilizzo con la riduzione del rumore disattivata (con la custodia si arriva a 27 ore) e il supporto alla ricarica rapida (si completa in appena 40 minuti).

Le nuove cuffie del produttore cinese sono anche resistenti al sudore, sono impermeabili (certificazione IP55) e supportando lo standard Bluetooth 5.2.

Così come apprendiamo da Gizchina, le cuffie Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro saranno disponibili in Cina in tre colorazioni (nera, bianca e verde) dal 9 ottobre al prezzo di 699 yuan (pari, al cambio, a circa 90 euro).

Xiaomi lancia un tapis roulant MIJIA

Restando in casa del colosso cinese, nelle scorse ore ha lanciato anche il primo tapis roulant MIJIA, dispositivo che si caratterizza per un design pieghevole minimalista (è sufficiente la rotazione di una manopola per piegarlo fino a divenire spesso appena 19,2 cm).

Il tapis roulant di Xiaomi adotta una struttura a sette strati che dovrebbe garantire un notevole assorbimento degli urti e può contare su un’ampia area di corsa (480 mm x 250 mm).

Tra i punti di forza di questo dispositivo vi sono il supporto alla piattaforma MIJIA (con la possibilità di gestirlo attraverso l’apposita applicazione) e la possibilità di accoppiarlo con un device indossabile per il rilevamento dei dati relativi all’esercizio.

Così come apprendiamo da Gizmochina, il tapis roulant MIJIA è già disponibile in Cina a 2.499 yuan, pari al cambio a circa 330 euro.

