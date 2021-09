Lunedì Xiaomi lancerà le sue nuove cuffie TWS con sistema ANC avanzato

Il settore delle cuffie true wireless oramai da parecchio tempo è uno dei più vitali in ambito tecnologico e presto potrà contare su un nuovo modello realizzato da Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro.

Così come apprendiamo da Gizmochina, infatti, nelle scorse ore il colosso asiatico ha annunciato che lunedì 27 settembre terrà un evento per la presentazione e il lancio in Cina di queste nuove cuffie true wireless.

Cosa sappiamo di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro

Nel poster promozionale Xiaomi ha svelato quello che sarà l’aspetto delle sue nuove cuffie, caratterizzato da una colorazione blu (ma dovrebbero esservi anche altre varianti cromatiche) e con un design in-ear. Nel complesso, il look di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro ricorda quello di Xiaomi FlipBuds Pro.

Pure la custodia di ricarica potrà contare sulla medesima colorazione delle cuffie e nel complesso sembra che il team di Xiaomi ci abbia tenuto in particolar modo a puntare sulla cura anche dei più piccoli particolari.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro dovremmo trovare un sistema di cancellazione attiva del rumore capace di arrivare fino a 40 dB (probabilmente vi saranno più livelli tra i quali scegliere), il supporto alla connettività Bluetooth 5.0, una scocca con certificazione IPX4 (resistente agli spruzzi d’acqua) e il supporto ai codec audio SBC e AAC.

Non dovrebbero mancare, infine, la tecnologia Dual Device Intelligent Connection, un sistema di controlli basati sulle gesture e una batteria capace di garantire una notevole autonomia.

Per scoprire tutte le caratteristiche, la data di lancio e il prezzo dovremo attendere fino a lunedì. Quasi certamente l’esordio sul mercato delle cuffie Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro avverrà in Cina ma non è escluso che in futuro possano arrivare anche nei Paesi europei.

