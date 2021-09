È ufficiale: Amazfit GTS 3 e Amazfit GTR 3 hanno una data di presentazione

È passato poco più di un anno dall’annuncio dei modelli attuali e si va avvicinando il lancio dei nuovi Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3: il produttore cinese ne ha appena confermato ufficialmente la data di presentazione.

Come i più attenti di voi probabilmente ricordano, Amazfit GTR 2 e GTS 2 erano stati svelati in Cina a settembre 2020 (precisamente il 22 settembre). Ebbene Huami ha appena confermato che i modelli di nuova generazione arriveranno in leggero ritardo.

Qualche ora fa, infatti, Huami Technology – che, per chi non lo sapesse, prima di lanciare il fortunato brand Amazfit aveva raccolto consensi producendo le Mi Band di Xiaomi – ha confermato su Weibo che il 12 ottobre 2021 si terrà la Amazfit 2021 Global Annual New Product Launch Conference e durante l’evento – che si svolgerà ovviamente in Cina – verranno presentate le serie Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3.

Nel post di annuncio, il produttore parla di un lavoro volto al perseguimento di obiettivi come la salute di tutti (“common health“) e una produzione più attenta all’ambiente (“ecological construction“). A corredo della comunicazione, Huami ha allegato un’immagine promozionale con tanto di slogan “Up Your Game“.

I modelli della precedente generazione, che in realtà per un altro paio di settimane saranno ancora quelli attuali, condividevano scheda tecnica e funzioni, differenziandosi principalmente dal punto di vista del design. Resta da capire, ma è verosimile, se un simile approccio verrà riproposto anche con i nuovi smartwatch e soprattutto quali novità e migliorie porteranno.

