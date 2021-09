OPPO lancia uno smartwatch economico e una smart TV da 75 pollici

A distanza di qualche giorno dall’apparizione in Rete delle prime immagini di OPPO Watch Free per questo nuovo smartwatch è arrivato il momento della presentazione ufficiale.

Così come previsto, si tratta di un orologio economico che può contare su un display AMOLED curvato 2,5D da 1,64 pollici, un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e il supporto SpO2.

Caratteristiche e prezzo di OPPO Watch Free

Questa è la scheda tecnica completa di OPPO Watch Free:

display AMOLED curvato da 1,64 pollici con risoluzione 280 x 456 pixel, 100% DCI-P3 color gamut, densità di 326 PPI

sensore di movimento a sei assi, sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensore ottico per l’ossigeno nel sangue e sensore per la luminosità ambientale

Bluetooth 5.0

scocca resistente all’acqua (5 ATM)

supporto a oltre 100 modalità sportive

compatibilità con Android 6.0 (o versione superiore) e iOS 10.0 (o versione superiore)

peso 32,6 grammi

batteria da 230 mAh con autonomia fino a 14 giorni di utilizzo (5 minuti di ricarica garantiscono 1 giorno di utilizzo)

OPPO Watch Free sarà disponibile in nero e in oro in Cina dal 30 settembre a 549 yuan, pari al cambio a circa 72 euro.

Anche una nuova smart TV da 75 pollici per OPPO

Come apprendiamo da FoneArena, il produttore ha anche lanciato una smart TV dedicata a chi è alla ricerca di un modello con schermo dalle dimensioni generose: stiamo parlando di OPPO Smart TV K9 75″.

Questa è la sua dotazione tecnica:

schermo da 75 pollici con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel, tecnologia DLED con angolo di visione a 178°, luminosità 300 nits, HDR 10+, 93% DCI-P3 colour gamut, MEMC

processore quad core MT9652 con GPU G52 MC1

2 GB di RAM, 32 GB di storage

ColorOS TV 2.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, IR, 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, Ethernet, AUX Port

altoparlanti da 30 W (15 x 2) con Dolby Audio

OPPO Smart TV K9 75″ sarà disponibile in Cina dal 30 settembre a 5.799 yuan, pari al cambio a circa 765 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se OPPO Watch Free e OPPO Smart TV K9 75″ saranno commercializzati anche in Europa.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS