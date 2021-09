OPPO Watch Free fa mostra di sé nelle prime immagini

Pare che OPPO stia mirando ancora una volta il mercato degli smartwatch, seppur senza gustarne il sapore visto lo scarso successo dei modelli presentati nei mesi scorsi. Le ultime indiscrezioni a tal riguardo arrivano sotto forma di render, immagini che ritraggono un certo OPPO Watch Free, dispositivo dalle forme simili ai modelli precedenti che dovrebbe arrivare sul mercato prossimamente.

Le prime immagini di OPPO Watch Free

Il nuovo smartwatch di casa OPPO si presenta per il momento privo di dettagli relativi alle caratteristiche hardware e software. Per ora dobbiamo accontentarci di queste quattro immagini render che @evleaks ha pubblicato sul suo profilo Twitter.

Si evincono tuttavia alcuni dettagli, a partire dalla forma rettangolare con bordi e angoli arrotondati che vanno a caratterizzare una cornice che parrebbe di materiale metallico, fino ad arrivare allo schermo, probabilmente un OLED e al cinturino in silicone.

Nessun tasto fisico a rompere l’armonia di un OPPO Watch Free molto curato ed elegante, che si presenta in due colorazioni: in nero e in oro con cinturino panna a corredo.

Questo è quanto per il momento. Probabile che si tratti di un modello che vada ad affiancare piuttosto che a sostituire l’OPPO Watch 2, visto che son trascorsi appena un paio di mesi dalla presentazione. Ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch con e senza Wear OS