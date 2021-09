Animali Fantastici 3 ha adesso un titolo ufficiale e una data di uscita nel 2022

La Warner Bros. ha appena annunciato – e sarà una gradita sorpresa per tutti i fan di Harry Potter – il titolo ufficiale di Animali Fantastici 3, aggiornando peraltro la data di uscita che, nonostante l’attuale situazione socio-sanitaria ancora incerta, che sarà al cinema prima del previsto, nel 2022.

Il titolo ufficiale di Animali Fantastici 3 e la data di uscita

Il terzo film della celebre saga prenderà il nome di Animali Fantastici: I Segreti di Silente (il titolo in lingua inglese, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) e vedrà come protagonisti Jude Law nei panni di Silente, Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander e Mads Mikkelsen nei panni dell’antagonista centrale, Gellert Grindelwald, precedentemente interpretato dallo straordinario Johnny Depp.

#AnimaliFantastici I Segreti di Silente solo al cinema nel 2022 pic.twitter.com/JGYfPgUi4Y — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 22, 2021

Ma c’è di più: la Warner Bros. ha comunicato a tutto il mondo che Animali Fantastici: I Segreti di Silente uscirà al cinema il prossimo 15 aprile 2022, anticipando di tre mesi la data di uscita precedente che era stata fissata al 15 luglio 2022. La regia sarà di David Yates, regista di tutti i film del “Mondo magico” da Harry Potter e l’Ordine della Fenice in poi, e la la sceneggiatura è stata firmata dal duo composto da J.K. Rowling, autrice dei romanzi sul maghetto, e Steve Kloves, abituale penna delle trasposizioni cinematografiche di Potter.

Vi ricordiamo che Animali Fantastici: I Segreti di Silente sarà solo il terzo capitolo di una serie di film già pianificata che prevede ben cinque prequel della della saga di Harry Potter. Manca poco per scoprire se Newt Scamander riuscirà ad impedire a Grindelwald di prendere il controllo del mondo magico.