Sky Cinema, dal 27 marzo all'11 aprile, si trasforma in Sky Cinema...

Harry Potter è un successo planetario che, ancora oggi, a distanza di diversi anni dalla pubblicazione dell’ultimo libro e dell’ultimo film, continua ad attirare l’attenzione di milioni e milioni di fan. Il team di Harry Potter, il più importante e famoso mago di Hogwarts, tornerà nuovamente a tenere incollati alla TV intere famiglie su Sky Cinema.

Tutti i film di Harry Potter su Sky Cinema

Infatti, per la prima volta in assoluto, Sky ha deciso di cambiare nome al canale Sky Cinema in Sky Cinema Harry Potter. Dal 27 marzo all’11 aprile prossimo, tutti i clienti Sky che hanno un contratto che include il pacchetto Cinema, potranno rivivere l’esperienza di tutti i film di Harry Potter direttamente al canale 303 di Sky.

Come dicevamo è la prima volta che Sky annuncia un’operazione di questo genere, e siamo certi che tantissimi clienti dell’abbonamento satellitare saranno più che contenti di tornare a guardare tutte le peripezie di Hermione, Rupert e Harry mentre si trasformano da piccoli e timidi maghi alle prime armi, in veri maestri delle arti magiche costretti a confrontarsi con pericoli e nemici.

Cosa ne pensate dell’operazione di Sky? Tornerete a guardare tutti gli otto film della saga di Harry Potter? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

