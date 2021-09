Apple rilascia la versione definitiva di iOS 15: come installarlo e dispositivi compatibili

A poco più di tre mesi dal WWDC 2021, nel corso del quale Apple ha annunciato iOS 15, è giunto il momento del rilascio della versione stabile del nuovo sistema operativo di Cupertino, destinato a raggiungere svariate centinaia di milioni di iPhone.

Ci sono voluti alcuni mesi, e diverse versioni beta per sviluppatori e per utenti, prima che il sistema fosse considerato maturo. Il rilascio avviene a pochi giorni dalla presentazione della nuova serie iPhone 13, che arriverà sul mercato a partire da venerdì proprio con iOS 15.

Come installare iOS 15

Rispettando quanto comunicato il 14 settembre, in occasione del lancio degli iPhone 13, Apple ha quindi dato il via al roll out della più recente versione del proprio sistema operativo dedicato agli iPhone. Come sempre l’aggiornamento viene rilasciato via OTA, per cui è necessario accertarsi di avere il proprio iPhone ben carico e di avere una connessione WiFi veloce.

Ovviamente è possibile scaricarlo anche tramite connessione cellulare, mettendo in conto però qualche GB di traffico consumato. Come sempre nelle prime ore la velocità di download sarà inferiore alle aspettative, visto che saranno milioni gli utenti che proveranno a scaricare l’aggiornamento. Non spaventatevi comunque, nel giro di qualche ora la situazione dovrebbe normalizzarsi e i tempi di download dovrebbero tornare quelli soliti.

Accertatevi di aver effettuato un backup dei dati più importanti, nel malaugurato caso in cui qualcosa dovesse andare storto e fosse necessario un ripristino completo del sistema. Per verificare la presenza della nuova versione è sufficiente aprire le Impostazioni, andare nella scheda Generali, quindi Aggiornamento Software e attendere il controllo della disponibilità.

A questo punto potete procedere al download, installazione e successivo riavvio, armandovi solamente di un po’ di pazienza.

Dispositivi compatibili con iOS 15

Sono numerosi gli iPhone compatibili con iOS 15, che girerà anche sui modelli lanciati nel 2014, quindi ben sette anni fa. Si parte dunque da iPhone 6S per arrivare ai modelli dello scorso anno, includendo ovviamente la nuova serie iPhone 13 in arrivo a giorni. Ecco dunque tutti i modelli sui quali potrete installare iOS 15: