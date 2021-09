OPPO Watch 2 ECG Edition si mostra nei primi render di ottima qualità

Un inedito OPPO Watch 2 ECG Edition è stato appena avvistato nei primi render dall’aria quasi ufficiale, facendo pensare che il produttore cinese possa riproporre anche quest’anno lo stesso modus operandi adottato con gli smartwatch della precedente generazione.

Come forse ricorderete, infatti, il primo OPPO Watch (ecco la nostra recensione) era stato lanciato in Cina a marzo 2020 e soltanto nel mese di settembre – comunque prima della sua commercializzazione in Italia – dello stesso anno era stato affiancato da un’edizione speciale con funzione ECG.

Venendo al nuovo modello, OPPO Watch 2 è stato annunciato ufficialmente alla fine del mese di luglio e in sede di presentazione il produttore non aveva parlato della presenza di un sensore ECG.

A quanto pare, però, il piano di portare sul mercato una versione dell’indossabile in grado di eseguire un elettrocardiogramma non è stato accantonato da OPPO: il noto leaker evleaks (al secolo Evan Blass) ha appena pubblicato un tweet inequivocabile: le immagini che vedete qui sotto mostrano il nuovo OPPO Watch 2 ECG Edition.

Come immancabilmente è stato fatto notare anche nei commenti al tweet, la somiglianza della proposta di OPPO ad un altro smartwatch decisamente più famoso non è neppure tanto velata e, se già con la versione standard toccava il design, in questa edizione speciale sembra essersi propagata anche alla UI.

Allo stato attuale, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione in merito alle tempistiche di commercializzazione di questo “nuovo” OPPO Watch 2 – che per il resto non dovrebbe presentare differenze rispetto al modello già noto –, anzi non sappiamo neppure se questa ECG Edition rimarrà un’esclusiva del mercato cinese o se verrà proposta anche altrove.

