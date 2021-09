Il lancio di Realme Band 2 sembra vicinissimo

A due mesi dal primo avvistamento attraverso render trapelati online, il fitness tracker Realme Band 2 ora sembra pronto per essere annunciato ufficialmente.

Secondo un poster dall’aspetto ufficiale che ha iniziato a circolare sul Web, Realme è pronta a presentare il suo nuovo dispositivo indossabile nei prossimi giorni.

Realme ha adottato un design diverso rispetto al modello lanciato lo scorso anno, tuttavia il nuovo look di Realme Band 2 è simile a quello di Huawei Watch Fit, HONOR Watch ES e HONOR Band 6, a eccezione del pulsante laterale che è assente sul dispositivo di Realme.

Il display ora appare molto più grande e potrebbe misurare 1,4 pollici come suggerito da un rapporto precedente, un aumento significativo rispetto agli 0,96 pollici di Realme Band, che consentirebbe al nuovo modello di visualizzare molte più informazioni.

Realme Band 2 dovrebbe offrire inoltre più funzionalità, tra le quali il supporto per la misurazione della SpO2, e supportare più di 9 modalità sportive come nel modello precedente.

Anche la batteria dovrebbe essere maggiorata, visto che Realme Band 2 è dotato di un display di dimensioni significativamente superiori.

Realme Band 2 sarà annunciata il 15 settembre

Secondo il poster trapelato, la smartband Realme Band 2 verrà presentata il 15 settembre in Malesia alle 12:00 ora locale e si svolgerà tramite l’account Facebook della società.

Al momento non abbiamo ancora notizie in merito a un lancio del fitness tracker in altre regioni come l’India e l’Europa.

