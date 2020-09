Nel corso di un IFA 2020 inedito, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, HONOR ha presentato numerose novità, tra cui HONOR Watch ES. Come accade spesso si tratta in realtà del gemello di Huawei Watch Fit, annunciato qualche giorno fa.

Lo smartwatch si caratterizza per uno schermo AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, oltre 200 quadranti tra cui scegliere, resistenza alle immersioni fino a 60 metri, 95 diverse modalità sportive e monitoraggio del ciclo femminile. Non mancano i sensori, come il misuratore di battito cardiaco e quello dedicato al calcolo del valore SpO2, che monitora l’ossigenazione del sangue.

Buona anche l’autonomia, che raggiunge i 10 giorni, con un sistema di ricarica rapida che in soli 30 minuti è in grado di portare la batteria fino al 70%. Utilizzando il GPS in maniera continua è possibile arrivare comunque a 12 ore di autonomia, un risultato niente male.

Due le colorazioni a disposizione, Coral Pink e Meteorite Black. Il prezzo di listino in Italia è di 99,90 euro con le vendite che inizieranno il 21 settembre, ma per un periodo limitato potrete usufruire di uno sconto del 20%, pagandolo solamente 79,90 euro.

Per maggiori dettagli tecnici su HONOR Watch ES vi rimandiamo al nostro articolo relativo a Huawei Watch Fit, dove troverete tutte le informazioni.