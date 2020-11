Ecco HONOR Band 6, la smartband economica con display edge-to-edge

Nelle ultime settimane ci siamo ritrovati più volte a parlare di HONOR Band 6, la nuova smartband dell’azienda cinese di cui nei giorni scorsi avevamo indicato la data di lancio e altre informazioni. In queste ore HONOR Band 6 è finalmente realtà, e conferma alcune importanti caratteristiche che la rendono certamente una delle novità più interessanti di fine 2020.

Design e specifiche HONOR Band 6

L’aspetto forse più importante di HONOR Band 6 è il design del display. L’azienda cinese si è spinta oltre scegliendo di montare un display AMOLED edge-to-edge da 1.47 pollici con risoluzione pari a 194 x 368 pixel. L’ampia diagonale, sommata all’assenza di cornici, rappresenta una killer feature da non sottovalutare assolutamente in una smartband, soprattutto quando si scopre la sua anima economica.

La cassa in plastica integra un solo tasto fisico sul lato destro per attivare il display, mentre il cinturino in silicone è disponibile in tanti colori differenti. Sul retro è presente il sensore per il battito cardiaco in grado di tracciare anche l’ossigenazione del sangue, mentre in generale troviamo il supporto al tracking di 10 modalità di allenamento, calcolo del ciclo mestruale, tracking del sonno e molto altro.

Piuttosto completa la connettività con il modulo Bluetooth 5.0 e NFC (volendo è possibile scegliere anche il modello senza NFC), mentre la batteria da 180 mAh dovrebbe garantire un’autonomia di circa 14 giorni con carica singola.

Scheda tecnica

Display AMOLED 2.5D da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 pixelM

supporto a 10 modalità di tracking;

controllo dell’ossigenazione del sangue, ciclo mestruale, battito cardiaco, qualità del sonno;

batteria da 180 mAh con 14 giorni di autonomia;

connettività Bluetooth 5.0, NFC;

impermeabilità fino a 5 ATM;

dimensioni: 43 x 25.4 x 11.45 mm;

peso: 18 grammi.

Prezzo e disponibilità HONOR Band 6

HONOR Band 6 è disponibile nelle seguenti versioni:

HONOR Band 6 a 249 yuan, circa 30 euro al cambio;

al cambio; HONOR Band 6 NFC a 289 yuan, circa 36 euro al cambio.

La smartband sarà disponibile in pre-ordine a partire da domani, 4 novembre 2020, e potrà essere acquistata a partire dall’11 novembre, il “giorno dei single” in Cina, nelle colorazioni Meteorite Black, Seagull Grey e Coral Powder. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni per quanto riguarda il lancio anche all’estero, di cui vi daremo notizia direttamente su queste pagine.

