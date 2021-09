Apple avrebbe superato i problemi di produzione di Watch Series 7

Si torna a parlare ancora una volta di Apple Watch Series 7, ma in questa occasione per una buona notizia: stando alle ultime informazioni riportate, il colosso di Cupertino avrebbe superato i problemi di produzione che stava avendo col nuovo smartwatch.

Alla luce di quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, la produzione di massa di Apple Watch Series 7 dovrebbe dunque prendere il via per la metà del mese di settembre.

Apple Watch Series 7: problemi risolti? Quando arriva?

Com’è noto, sono appena quattro i giorni che ci separano dall’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13. Tuttavia i nuovi smartphone della mela morsicata non sono gli unici prodotti che fan e appassionati sono curiosi di conoscere: c’è tanta attesa anche per le AirPods 3 e per Apple Watch Series 7.

A proposito del nuovo smartwatch non c’erano state finora notizie confortanti: alla fine del mese scorso si era parlato di un temporaneo rallentamento della produzione: il chiacchierato nuovo design, che dovrebbe portare novità significative, avrebbe causato ritardi lungo la catena di assemblaggio: i nuovi processi produttivi utilizzati avrebbero evidenziato problemi di affidabilità nei primi test; nei giorni scorsi, poi, era arrivata la voce circa una posticipazione del lancio o una disponibilità, quantomeno inizialmente, molto limitata.

Le informazioni che arrivano oggi, invece, fanno tirare un sospiro di sollievo agli appassionati: i citati problemi di produzione sarebbero stati finalmente risolti da Apple e le spedizioni dei Watch di nuova generazione dovrebbero iniziare già entro fine settembre. Comunque, sulla questione Apple Watch Series 7 è tornato a parlare anche il solito Mark Gurman di Bloomberg: nel nuovo tweet pubblicato in data odierna si riporta che l’annuncio di Watch 7 arriverà durante l’evento del 14 settembre – che vedrà al centro della scena i nuovi iPhone 13 –, tuttavia la situazione della disponibilità effettiva sarà più contorta, tra modelli le cui spedizioni partiranno in ritardo e altri che saranno disponibili solo in quantità ridotte.

In attesa dell’evento di Apple, quando finalmente verrà svelato l’arcano, ricordiamo quanto trapelato finora: Apple Watch Series 7 dovrebbe avere un display più piatto, con tagli da 41 mm e 45 mm – leggermente più grande di Apple Watch Series 6, che esiste da 40 mm e 44 mm – e display con diagonale rispettivamente di 1,78 pollici e 1,9 pollici. I rumor, inoltre, parlano di un processore più veloce e di tecnologie wireless di nuova generazione.

In copertina Apple Watch 6, SE e 3

Fonte