Houston, abbiamo un problema: slitta il lancio di Apple Watch 7

Le ultime indicazioni pubblicate in rete circa la data di lancio dei nuovi smartphone e smartwatch Apple parla di un evento fissato per il 14 settembre. All’interno di questo evento, ancora non ufficializzato, è molto facile che il colosso di Cupertino svelerà anche la famiglia di smartwatch Apple Watch 7 ma, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Nikkei Asia, sembra che la compagnia stia affrontando problemi piuttosto seri per quanto riguarda l’inizio della produzione di massa dei nuovi wearable.

Una bella gatta da pelare per Apple

Il motivo, secondo fonti ben informate, sarebbe direttamente correlato all’ipotetico nuovo design degli smartwatch Apple, un cambiamento giudicato “radicale” – bisogna ancora capire in che forma – che avrebbe obbligato il team di ingegneri a rivoluzionare la disposizione interna dei componenti e sensori. Tutto questo avrebbe provocato un ritardo lungo la catena di assemblaggio che l’azienda di Tim Cook starebbe tuttora cercando di risolvere al più presto.

A tal proposito il sempre puntale Mark Gurman interviene nella faccenda per dire la sua circa l’eventuale presenza del sensore per il calcolo della pressione sanguigna: secondo le informazioni in suo possesso, non ci sono assolutamente possibilità che Apple Watch 7 integrerà il sopracitato sensore.

Ad oggi sembra che il team di ingegneri stia cercando di minimizzare i ritardi accumulati al fine di avviare la produzione di massa attorno alla metà di settembre, il che potrebbe spingere la data di disponibilità effettiva per il mese di ottobre o addirittura di novembre. Siamo certi che torneremo a parlare della serie Apple Watch 7 mano mano che ci avvicineremo all’ipotetica data dell’evento, sperando che i problemi sopracitati verranno risolti in tempi celeri.

In copertina Apple Watch 6 SE

