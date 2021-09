Amazon fa sul serio: presto televisori a marchio Amazon negli USA

Un inedito rumor pubblicato da Business Insider indica senza mezzi termini che Amazon sarebbe pronto a fare sul serio nel mondo della televisione lanciando il primo TV a marchio Amazon. Le informazioni raccolte indicano che l’azienda starebbe lavorando a questo progetto da almeno due anni, interessando il team Amazon Devices e quello del Lab126.

Il primo TV a marchio Amazon a ottobre

Viene da sé che il lancio di un TV a marchio Amazon posizionerebbe il colosso dell’eCommerce in diretta concorrenza con gli altri big del settore, tra cui Sony, Samsung e LG. Il televisore, evidentemente realizzato per offrire pieno supporto ad Amazon Alexa, sarebbe pronto al lancio negli USA già a partire dal mese di ottobre. TLC sarebbe uno dei partner scelti dalla compagnia per il design e la produzione del TV, sebbene pare che in futuro Amazon sarebbe intenzionato a prendere in carico anche il design.

Con modelli compresi tra 55 e 75 pollici, è chiaro che il primo televisore a marchio Amazon si posizionerà all’interno della fascia medio-alta del mercato, ma purtroppo i listini di lancio non sono ancora noti. Il supporto ad Amazon Alexa, così come Amazon Prime Video e gli altri servizi proprietari, è evidentemente un vantaggio non di poco conto rispetto alle televisioni di altre marche.