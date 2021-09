Qualcomm aptX Lossless promette musica con qualità da CD via Bluetooth

Nelle scorse ore Qualcomm Technologies International ha annunciato una grossa novità nel campo dell’audio wireless: la nuova tecnologia proprietaria Qualcomm aptX Lossless promette di offrire musica con qualità da CD con tutta la comodità del Bluetooth.

Insomma, per il nuovo SoC destinato ai wearable e per la prossima Mobile Platform di punta ci sarà tempo, per adesso Qualcomm si concentra sull’arricchimento del suo portafoglio audio e in particolare della tecnologia Snapdragon Sound.

Qualcomm aptX Lossless: Bluetooth Lossless Audio per Snapdragon Sound

Progettata allo scopo dichiarato di fornire qualità audio CD a 16-bit 44.1kHz tramite Bluetooth, la tecnologia Qualcomm aptX Lossless si pone come una nuova capacità di aptX Adaptive e rappresenta il risultato di un lavoro di ottimizzazione portato avanti da Qualcomm.

Naturalmente, l’ottenimento di tale risultato qualitativo presuppone che le condizioni RF siano adatte e che l’utente stia ascoltando un file musicale lossless. A questo proposito vale la pena ricordare che da qualche mese Apple Music e Amazon Music si sono affiancati a Tidal nell’offerta di streaming musicale in qualità lossless e Spotify farà lo stesso entro fine anno.

La novità è stata presentata in questi termini da James Chapman, Vice Presidente e Direttore

Generale, Qualcomm Technologies International, Ltd:

«In Qualcomm Technologies abbiamo molto a cuore il futuro del suono e siamo continuamente alla ricerca di modi per offrire ai nostri clienti esperienze di ascolto nuove ed emozionanti. Lossless audio significa bit-per-bit perfetto, senza perdita del file audio e fino ad ora il bit rate necessario per fornire questo su Bluetooth non è stato disponibile. Con molti servizi di streaming musicale che ora offrono ampie librerie di musica lossless, e la domanda dei consumatori per l’audio lossless in crescita, siamo lieti di annunciare che abbiamo intenzione di rendere disponibile, nel corso di quest’anno, questo nuovo supporto per lo streaming audio lossless CD per auricolari e cuffie Bluetooth».

Per raggiungere la dichiarata qualità audio lossless da CD via Bluetooth, Qualcomm fa lavorare aptX Adaptive insieme alla tecnologia Qualcomm Bluetooth High Speed Link, che serve per ottenere il necessario throughput di dati. Il connubio di queste tecnologie permette di arrivare a rate superiori a 1Mbit/s, ma prevede altresì un adattamento graduale fino a 140kbit/s in ambienti RF congestionati, in modo tale da garantire un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Il dirigente di Qualcomm ha proseguito dichiarando che: «La qualità del suono è il driver di acquisto più critico in tutti i dispositivi audio, secondo il nostro sondaggio State of Sound del 2021, che mostra anche una crescente domanda di streaming audio di qualità superiore. Oltre la metà degli intervistati sta cercando una qualità audio lossless o ad alta risoluzione, e il 64% di loro dichiara che la qualità audio lossless probabilmente influenzerà la loro decisione di acquistare auricolari wireless. Attualmente l’audio lossless è supportato solo su dispositivi client come telefoni, PC e tablet. Supportando l’audio lossless su auricolari e cuffie di prossima generazione, stiamo fornendo ai nostri clienti un altro modo per consegnare il suono esattamente come l’artista lo aveva inteso, così come una significativa opportunità di differenziarsi ed essere tra i primi a sviluppare prodotti con questa caratteristica».

Insomma, il sondaggio condotto da Qualcomm dimostra come sia in crescita il numero di utenti desiderosi di un’esperienza di ascolto di qualità migliore ed è proprio qui che entra in gioco la nuova tecnologia Qualcomm aptX Lossless, grazie alla quale la prossima generazione di auricolari e cuffie senza fili promette di superare il collo di bottiglia finora rappresentato dal Bluetooth.

Qualcomm aptX Lossless: specifiche tecniche e disponibilità

A questo punto non ci resta che riepilogare in breve le caratteristiche tecniche della nuova tecnologia Qualcomm aptX Lossless:

supporto qualità audio CD lossless 44.1kHz a 16-bit

possibilità di selezione tra qualità CD audio lossless 44.1kHz e 24-bit 96kHz (lossy)

adattamento automatico in base alla qualità del collegamento Bluetooth

rilevamento automatico della sorgente audio lossless e abilitazione della qualità audio CD lossless

bit-rate – ~1Mbps

Qualcomm parla di tecnologia disponibile entro la fine del 2021, pertanto la vedremo concretamente sui primi prodotti destinati al mercato nel 2022.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

