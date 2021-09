Konami annuncia eFootball 2022 rivelando data di uscita e contenuti inclusi

Konami annuncia eFootball 2022 svelando l’attesa data di uscita e rilasciando maggiori dettagli sui contenuti di gioco. Il nuovo videogame calcistico è stato anticipato lo scorso luglio con l’addio al brand PES, che ha portato ad abbracciare il sistema free-to-play.

Konami annuncia eFootball 2022 con la prima stagione di contenuti

eFootball 2022 offrirà ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi dalla nuova piattaforma di simulazione calcistica free-to-play, prima dell’arrivo del primo grande aggiornamento atteso per l’autunno che porterà con sé anche le versioni per Android e iOS. Il titolo farà infatti il suo debutto sulle console Sony e Microsoft (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S) e su PC (Windows 10 e Steam).

Queste le dichiarazioni di Seitaro Kimura, producer della serie, che chiarisce:

“eFootball è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, ‘eFootball 2022’ è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti. Gli aggiornamenti della piattaforma porteranno nuove funzioni, come il matchmaking cross-platform e il supporto ai controller per dispositivi mobile, saranno distribuiti con frequenza nei prossimi mesi e saranno sempre gratuiti. Gli aggiornamenti futuri su contenuti e modalità di gioco saranno offerti ai giocatori sia gratuitamente sia con opzione premium. Non vediamo l’ora di far scendere in campo i giocatori e di ricevere i loro feedback.”

Contenuti disponibili al lancio di eFootball 2022

I contenuti disponibili fin dal lancio di eFootball 2022 includono modalità offline e online:

Match Offline partite contro IA o amici offline con nove club autentici tra cui scegliere (FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate e São Paulo FC) sei stadi (Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena e eFootball Stadium)

Eventi Online match making cross-generation (PS5 vs PS4, Xbox Series X/S vs Xbox One) con eventi settimanali con squadre prestabilite e ricompense come GP



Contenuti in arrivo con il major update (autunno)

Durante l’autunno saranno annunciate e lanciate ulteriori modalità che si aggiungeranno all’eFootball World:

Creative Teams creazione di formazioni ideali e tattiche di gioco mettendo sotto contratto giocatori e allenatori, con allenamenti per portare la competizione in tutto il mondo Team Base a scelta tra più di 600 club con licenza ufficiale (con stemma, kit ed eventualmente stadio), per formare la squadra dei sogni

Nuove modalità Match eFootball Creative League: lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori, guadagnare punti per essere promossi al livello successivo e ottenere ricompense in base alle prestazioni Tour Event: partite contro IA in eventi Tour per accumulare Event Points Challenge Event: partite contro altri giocatori online con obiettivi per ottenere ricompense Online Quick Match: match online casuali contro altri giocatori usando gli oltre 600 club con licenza (anche cross-platform su console e PC) Online Match Lobby: partite online con inviti per altri giocatori 1 vs 1

Nuove tipologie di giocatori Standard: calciatori valutati in base alle prestazioni durante la stagione in corso, possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (Chance Deal) o GP (Nomination Contracts) Trending: calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane da protagonisti, possono essere messi sotto contratto con Nomination Contract Featured: calciatori selezionati direttamente dal giocatore, che possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (Chance Deal) o eFootball Points (Nomination Contracts) Legendary: calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole, possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (valuta premium), GP (guadagnati giocando) e eFootball Points (guadagnati giocando)

Match Pass e Obiettivi dopo un certo numero di partite, i Match Pass premieranno con Nomination Contract, eFootball Coins e molto altro; possibilità di acquistare un Advanced Match Pass premium per ottenere maggiori ricompense ricompense in-game per il completamento di determinati obiettivi



Versione mobile di eFootball

eFootball 2022 sarà disponibile come aggiornamento gratuito dell’app preesistente eFootball PES 2021 per Android e iOS, con modifiche al motore grafico e tanti altri cambiamenti. Gli attuali giocatori mobile potranno trasferire molti dei loro oggetti in-game una volta che il nuovo gioco sarà rilasciato durante l’autunno.

Anche sui dispositivi mobile eFootball 2022 riceverà aggiornamenti regolari nel tempo: arriverà ad esempio il supporto ai controller e il matchmaking cross-platform (tra quelli che usano il controller).

Aggiornamenti futuri di eFootball

Prossimamente saranno aggiunti alla piattaforma una Edit Mode, con possibilità di personalizzare completamente team, kit, giocatori e molto altro (gratis), il supporto al feedback aptico del DualSense di PS5, Advanced ball trapping, Power Pass, Power Shot e altri tiri speciali, il già citato supporto ai controller per dispositivi mobile e il matchmaking cross-platform completo (PC, console e mobile).

Data di uscita di eFootball 2022

eFootball 2022 uscirà il 30 settembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 e Steam. La versione mobile arriverà durante l’autunno.

